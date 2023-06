Pohjois-Norjan upeat kansallispuistot avautuvat uuden retkeilyoppaan sivuilla

Uusia karttoja veneilyloman suunnitteluun 1.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Pidempiä matkapurjehduksia tai kesän veneilylomaa suunnitellessa on hyvä nähdä laajoja saaristo- ja rannikkoalueita yhdellä silmäyksellä. Olennaista on saada kartalta kokonaiskuva väylästöstä, sopivista etapeista, pysähdyspaikoista ja satamista. Karttakeskus on julkaissut uudenlaiset veneilyn suunnittelukartat Saaristomereltä ja Suomenlahdelta juuri tähän tarkoitukseen.