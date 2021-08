Pohjois-Pohjanmaa epidemian perustasolla – Oulun kaupungissa kiihtymisvaiheen uhka

Jaa

Koordinaatioryhmä kokoontui eilen aikaistettuun kokoukseen heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi.

Tapausmäärät ovat ja ilmaantuvuus ovat erityisesti Oulun kaupungin alueella nousseet viimeisten 2,5 viikon aikana. Alueen muissa kunnissa tilanne on rauhallisempi. Kokonaisilmaantuvuus PPSHP:n alueella on 57/100 000 viimeisten 14 vrk ajalta. Näytemäärät ovat lisääntyneet ja positiivisten osuus näytteissä on 1,7%.

Sairaala-ja teho-osaston kuormitus ovat hieman kasvaneet kesään verrattuna, mutta ovat vielä maltilliset. Viimeisten viikkojen aikana sairaalassa on ollut keskimäärin 2-3 potilasta koronan vuoksi. Sairaalahoitokapasiteetti ei ole uhattuna, mutta tilanteen heikkeneminen kuormittaa tartunnanjäljitystä ja näytteenottoa.

Koronarokotukset ovat edenneet alueella hyvin, mutta merkittävä osa erityisesti nuoremmista ikäryhmistä on edelleen rokottamatta.

Tartunnanjäljitys toimii alueella hyvin ja yli 90% tapauksista saadaan selvitettyä. Suurin osa tartunnoista tulee yksityistapahtumista esim. kaveritapaamisista, perhejuhlista ja kotimaan matkailusta. Ravintolasta saatuja tartuntoja oli 25%, joista puolet yhdestä suuresta ryvästymästä. Oulun festariviikonlopun vaikutuksia ei vielä voida kokonaisuudessaan arvioida, toistaiseksi joitakin tapauksia on tullut ilmi.

Alueellinen koordinaatioryhmä totesi, että Pohjois-Pohjanmaa on epidemian perustasolla tilanteen heikentymisestä huolimatta. Oulun kaupungin osalta on nähtävillä uhka siirtyä kiihtymisvaiheeseen lähiviikkojen aikana. Oulun kaupunki on antanut tämän vuoksi eilen suosituksensa Oulun alueelle.

Suositukset

Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Maskeja suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista toteuttaa.

Alueellinen koordinaatioryhmä ei suosita tässä vaiheessa tiukempia kokoontumisrajoituksia alueelle.

Alueellinen koordinaatioryhmä muistuttaa yksityistilaisuuksissa koronaturvallisesta toiminnasta.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat julkaisseet 5.8. uudet hygieniaohjeet kouluihin. Koululaisten maskisuosituksissa voidaan käyttää kuntakohtaista harkintaa epidemiatilanne ja THL:n yleinen maskisuositus huomioiden.

Epidemiatilanteen seuranta

Muuttunutta epidemiatilannetta seurataan tiiviisti. Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 10.8.2021.