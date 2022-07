Pohjois-Pohjanmaalla 3 500 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten

Toukokuusta työttömien työnhakijoiden määrä kuitenkin nousi lähes 2 600:lla, mikä selittyy pääosin oppilaitoksista valmistuneiden tulosta TE-palvelujen asiakkaiksi.

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyysaste (työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta) oli kesäkuun lopussa 10,4 % ja koko maassa se oli 9,9 %. Erot työttömyysasteissa ovat kuntien välillä edelleen suuret: kesäkuun lopussa Pyhännän tytöttömyysaste oli 5,3 %, kun taas Pudasjärvellä se oli 13,0 %.



Uusille työntekijöille on yhä hyvin kysyntää maakunnan eri osissa. Kesäkuun aikana Pohjois-Pohjanmaalla oli avoinna 12 100 työpaikkaa, mikä on 700 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella avoimeksi 5 900, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Runsaasti työtä tarjottiin varsinkin ravintola-alan, rakennusalan, sote-palvelujen sekä myynnin tehtävissä.



Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt tasaisesti alkuvuoden aikana, joskin kesäkuussa määrä lisääntyi hieman. Kesäkuun lopussa vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli maakunnassa 6 500, mikä on 1 200 vähemmän kuin vuosi sitten ja liki 100 enemmän kuin toukokuussa. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on noussut tasaisesti koronakaudella – viime kuukausina nousu on pysähtynyt ja kuukausittain heitä on ollut n. 3 500.



Työttömyys on laskenut kaikissa ikäryhmissä. Kesäkuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli maakunnassa vajaa 3 100, mikä on 700 työtöntä nuorta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli 6 100 eli 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten.



Työllistymistä edistetään eri palveluilla. Kesäkuun lopussa TE-hallinnon palveluissa oli Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 7 150 osallistujaa. Eniten osallistujia (37 %) oli koulutuksissa; he opiskelivat joko omaehtoisesti työttömyysetuudella tai olivat työvoimakoulutuksessa. Vuoden takaiseen verrattuna yksityiselle sektorille ja kuntiin työllistettyjä oli 300 enemmän. Myös vuorotteluvapaasijaisena olevien ja työvoimakoulutuksessa olevien määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna.