Pohjois-Pohjanmaalla 5.1.2022 voimassa olevat aluehallintoviraston rajoitukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkamassa tilojen sulkupäätöstä Uudellamaalla 24.1. asti sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti 5.1.2022 15:11:04 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vakavin epidemiatilanne tällä hetkellä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Virasto on jatkamassa tilojen sulkupäätöstä sairaanhoitopiirin alueella vielä toiset kaksi viikkoa heikon epidemiatilanteen vuoksi. Viraston toimialueella tiloja on tilapäisesti määrätty suljettavaksi myös Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Kaikissa alueen sairaanhoitopiireissä on lisäksi voimassa kokoontumisrajoituksia.