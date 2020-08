Pohjois-Pohjanmaalla edelleen rauhallinen koronaepidemiatilanne - testauksessa silti pitkiäkin jonoja

Pohjois-Pohjanmaalla positiivisia koronanäytteitä on todettu viime viikkoina vain satunnaisesti. Näytteenotto on tällä hetkellä ruuhkautunut, sillä testiin ohjataan hakeutumaan matalla kynnyksellä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri painottaa turvavälien ja hyvän käsihygienian merkitystä koronatartuntojen ehkäisemisessä. Maskin käyttö on tärkeää koronatestiin saavuttaessa.

Viimeisen kahden viikon aikana koko Pohjois-Pohjanmaan alueella on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa, jotka kytkeytyvät pääosin matkailuun. Yhtä tartuntaketjua selvitellään. Koronatilanne on siis koko maakunnassa varsin rauhallinen ja tartuntariski tällä hetkellä vähäinen. Koronatestaus on kuitenkin ruuhkautunut, sillä Nordlabiin saapuu testattavaksi päivittäin yli 2000 näytettä. Testauskapasiteettia on pystytty kesän aikana nostamaan jo 1600 näytteeseen päivässä, mutta tämä ei ole riittänyt kaikkien saapuvien näytteiden analysointiin. ”Näytteenottoa lisätään koko ajan. Prosessia tehostetaan ja nopeutetaan ja teemme tässä tiivistä yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Laboratorion analyysikapasitettia ei kuitenkaan ole valitettavasti pystytty nostamaan yhtä nopeasti. Siksi meillä on nyt osassa näytteistä 2-3 päivän vastausviive”, pahoittelee Oysin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen. Analyysikapasiteettia ostetaan mahdollisuuksien mukaan myös yksityisiltä toimijoilta. Tällä hetkellä Norlab ostaa alihankintana 300 korona-analyysia päivittäin. ”Lisäksi työntekijät ovat viikonloppuisin purkaneet jonoja. Tilanne on valitettavasti tällä hetkellä haasteellinen, mutta analyysikapasiteettia nostetaan lähiviikkoina kaikin mahdollisin keinoin”, Korpelainen jatkaa. Tartunnat estetään ohjeita noudattamalla THL antoi suosituksen maskien käytöstä viime viikolla. Suositus koskee niitä sairaanhoitopiirejä, joissa on esiintynyt koronatartuntoja viimeisen kahden viikon aikana. Suositus koskee myös Pohjois-Pohjanmaata. Maskin käyttöä suositellaan: joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää

matkalla koronavirustestiin ja kun odotetaan testin tulosta ja jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

kun palataan riskialueelta Suomeen ja siirrytään karanteeniin. Lisäksi jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Maskin käyttö vaatii huolellisuutta ja sitä on aina käsiteltävä puhtailla käsillä. Ensisijaisen tärkeää onkin noudattaa edelleen 1-2 metrin turvavälejä ja aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan ja välttää kasvojen koskettelua. Sairaana pitää jäädä kotiin.

