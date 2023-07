Pohjois-Pohjanmaalla kesäkuussa 21 800 työtöntä työnhakijaa

Pohjois-Pohjanmaan työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli hieman vajaa 1 700. Lomautettujen määrä kasvoi toukokuusta 60:llä ja vuoden 2022 kesäkuusta 690:llä (+71,2 %). Kesäkuussa lomautukset kohdistuivat erityisesti kirvesmiehiin, rakennuspuuseppiin, talonrakentajiin sekä koulunkäyntiavustajiin.

Maakunnan työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 11,5 % ja koko maassa se oli 10,0 %. Maakunnan sisällä alhaisin työttömyysaste oli Ylivieskan seutukunnassa (8,4 %). Kunnittain vertailtuna alhaisin työttömyysaste oli Limingassa sekä Reisjärvellä (7,4 %) ja korkein Pudasjärvellä (14,5 %). Oulussa työttömyysaste oli 13,2 %. Suhteellisesti eniten työttömien määrä on kasvanut maakunnassa vuoden takaisesta Pyhännällä (+71 %) ja Hailuodossa (+63 %).

Kesäkuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella ilmoitettiin avoimeksi 4 100 uutta työpaikkaa. Uusien työpaikkojen määrä oli vähentynyt lähes kaikissa ammattiryhmissä vuoden takaiseen verrattuna. Määrällisesti uusia avoimia työpaikkoja oli eniten tarjolla rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (mm. talonrakentajat, kirvesmiehet ja rakennuspuusepät sekä hitsaajat ja kaasuleikkaajat) sekä palvelu- ja myyntityöntekijöille (mm. myyjät, lähihoitajat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät sekä tarjoilijat).

Vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli kesäkuussa 7 100, mikä oli 550 enemmän kuin vuosi sitten. Toukokuusta pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 200 henkilöllä ja viime kuukausina trendi on ollut selvästi kasvussa. Aiempaa vähäisemmän työvoimakysynnän kaudella moni pitkäaikaistyötön on muita heikommassa työmarkkina-asemassa. Yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on pysynyt pitkään samalla tasolla.

Työttömyys on kasvanut suhteellisesti eniten 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä ja kasvua vuoden takaiseen oli 21,1 %. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli kesäkuun lopussa 3 400, mikä on 300 työtöntä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 12 000 ja naisia 9 800. Vuoden 2022 kesäkuusta miesten työttömyys on kasvanut 1 600:lla (+15,3 %) ja naisten työttömyys 480:llä (+5,2 %).

Pohjois-Pohjanmaan aktivointiaste oli kesäkuun lopussa 24,2 % ja kaikkiaan 7 000 henkilöä osallistui työllistymistä edistäviin TE-palveluihin. Kaikista palveluissa olleista henkilöistä 35,3 % oli koulutuksessa: työvoimakoulutuksessa oli 1 260 opiskelijaa ja omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 1 210. Omaehtoisesti opiskelevien sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrät laskivat yhteensä lähes 550:llä.