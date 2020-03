Pohjois-Pohjanmaalla nyt 43 positiivista koronanäytettä

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu epidemian alusta lähtien yhteensä 43 koronatartuntaa. Viimeisen vuorokauden aikana positiivia näytteitä otettiin kolme kappaletta. Epidemia etenee edelleen kohtuullisen hitaasti.

Viimeisen vuorokauden aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kolme uutta koronatartuntaa. Tartuntalähteitä ja henkilöiden kontakteja selvitetään parhaillaan. Sairaalahoidossa OYS:ssa on edelleen samat 4 potilasta, joista 1 edelleen tehohoidossa. Yhteensä Pohjos-Pohjanmaalla on otettu 43 positiivista koronanäytettä.

Epidemian alusta lähtien Pohjois-Suomessa (OYS-erva) on analysoitu yhteensä noin 1700 näytettä. Viimeisen vuorokauden aikana näytteitä on analysoitu n. 300 kappaletta. OYS-ervalla ei ole muita sairaalahoidossa olevia koronapotilaita.

OYS ei ole edelleenkään erityisen merkittävästi kuormittunut ja osaavaa henkilökuntaa, lääkkeitä ja hoitotarvikkeita on toistaiseksi riittävästi. Valmistautumista varsinaiseen epidemiaan jatketaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Hoidossa olevista potilaista ei anneta lisätietoja.

Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PPSHP. Puh. 0400 834 541, juha.korpelainen@ppshp.fi