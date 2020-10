Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja tasaiseen tahtiin - Oulun uusimman tartuntaryppään taustoja selvitellään

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan edelleen epidemian perustasolla. Alueellinen koordinaatioryhmä ei anna tällä viikolla uusia koronaan liittyviä suosituksia tai rajoituksia Pohjois-Pohjanmaalle. Epidemian leviämistä tarkkaillaan aktiivisesti.

Korontartuntoja todetaan Pohjois-Pohjanmaalla tasaiseen tahtiin. Tartuntojen lähteet pystytään kuitenkin edelleen jäljittämään kohtuullisen hyvin, eikä tartunnoista ole lähtenyt liikkeelle mittavia tartuntaketjuja. Suurehko osa tartunnoista tapahtuu tällä hetkellä perheiden ja sukujen piirissä.

Ilmaantuvuusluvut ovat pysyneet Pohjois-Pohjanmaalla suhteellisen alhaisina eivätkä STM:n asettamat kriteerit kiihtymisvaiheelle edelleenkään täyty. Kahden edellisen viikon aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 57 tartuntaa, edellisen 7 vuorokauden aikana 37. Kaiken kaikkiaan todettuja tartuntoja on yhteensä 269. Otetuista koronanäytteistä 0,3% todetaan positiiviseksi tällä hetkellä.

Alueellinen koordinaatioryhmä koostuu Pohjois-Pohjanmaan viranomaisista, PPSHPn, AVIn ja ELYn edustajista. Ryhmässä on mukana myös THL:n edustus. Tiistaina 20.10 pidetyssä kokouksessaan alueellinen koordinaatioryhmä päätti, ettei se anna uusia suosituksia Pohjois-Pohjanmaalle koronaepidemiaan liittyen. Oulun uusimman tartuntaryppään taustoja ja tartuntalähteitä selvitellään parhaillaan. Tarvetta uusille suosituksille tarkastellaan ensi viikon tiistaisessa kokouksessa.

Työllisyystilanne elpynyt

Koronaepidemialla on ollut monia vaikutuksia maakunnan elinkeinoelämään. Suurimmat vaikutukset työllisyyteen ovat olleet ravintola-alalla, matkailussa, luovilla aloilla ja logistiikassa. Maakunnan työllisyys- ja lomautustilanne on kuitenkin vähitellen paranemassa. Työttömien ja lomautettujen määrä on laskenut kevään ja alkukesän lukemista.

Koronaepidemialla ennustetaan olevan tulevan talven aikana vaikutuksia vientiteollisuuteen ja sen alihankintaketjuihin. Uusilla rajoitustoimenpiteillä voi olla työllisyysvaikutuksia esim. ravintola-alalla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY on hyväksynyt alueellisen toipumissuunnitelman, joka on tärkeä työkalu alueen elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamisessa ja edistämisessä.