Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen kevättulvatiedote 6.4.2022

Työttömyys laskussa ja runsaasti työtä tarjolla Pohjois-Pohjanmaalla 22.3.2022 08:38:11 EET | Tiedote

Työttömien määrä on vähentynyt tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja alkuvuonna työpaikkoja on ollut poikkeuksellisen runsaasti tarjolla. Helmikuun lopussa työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli maakunnassa 19 300, mikä oli 4 500 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti lomautettujen määrä on pudonnut huomattavasti vuoden aikana. Koronavirus nousi maailman tietoisuuteen tasan 2 vuotta sitten. Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys on alittanut koronaa edeltäneen tason jo tovi sitten ja helmikuussa työttömiä oli 500 vähemmän kuin 2 vuotta sitten.