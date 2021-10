Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella käynnistynyt kaksi uutta maanteiden hoitourakkaa

Petäjäskoski - Nuojuankangas voimajohtohankkeen YVA-selostus nähtävillä, yleisötilaisuus 25.10. 6.10.2021 10:14:24 EEST | Tiedote

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) otsikossa mainittua hanketta koskevan YVA-selostuksen, jossa kuvataan Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan sähköasemien välisen voimajohtoreitin toteuttamisvaihtoehdot ja näiden ympäristövaikutukset. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 210 - 215 kilometriä. Johtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Rovaniemi, Tervola, Simo, Ii, Oulu, Utajärvi ja Vaala. Hankkeen edellyttämä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen Natura-arviointi on toteutettu YVA-menettelyn yhteydessä. Natura-arviointi on YVA-selostuksen liitteenä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 19.11.2021 saakka edellä mainituissa kunnissa ja internetsivulla www.ymparisto.fi/petajaskosken400kvvoimajohtohankeYVA. Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 25.10.2021 klo 17:30 – 19:30. Koronatilanteen vuoksi tilaisu