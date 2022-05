Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Pyhäjärven Kokkopetäikön tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta

Arviointisuunnitelma sisältää pääpiirteittäin ne asiat, jotka ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (277/2017) 3 §:n mukaan kuuluukin esittää.



Maisemavaikutusten arvioimiseksi havainnekuvia tulee ottaa monipuolisesti eri puolelta hankealuetta huomioiden asutus, loma-asutus, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, tiemaisema, virkistysalueet sekä luonnonsuojelualueet, joilla on virkistyskäyttöä. Tärkeää on mallintaa ja arvioida vaikutuksia kohteisiin, joihin vaikutuksia kohdistuu kahdesta tai useammasta eri suunnasta. Saaduissa palautteissa on nostettu esiin maisemavaikutukset lähialueen järville (Nurmesjärvi, Parkkimanjärvi, Kuonanjärvi), kylien keskusalueet (Kuusaanjärvi ja Jokelan peltoaukeat) sekä korostettu yhteisvaikutusten arviointia. Palautteet tulee huomioida maisemavaikutusten arvioinnissa.



Toteutettava asukaskysely on hyviä keino saada kokemus- ja näkemystietoa vaikutusalueella asuvilta ja toimivilta ihmisiltä. Kyselyn toteutus kannattaa suunnitella huolella ja varmistaa kuinka vastaajamäärä saadaan kohdennettua hankkeen keskeiselle vaikutusalueelle ja mahdollisimman suureksi.



Hankkeen melumallinnus ja myös mallinnustietojen raportointi tulee tehdä tuulivoimaloiden melun mallinnuksesta annetun ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) mukaisesti. Melumalliin tulee sisällyttää myös läheisten tuulivoimahankkeiden voimalat siinä laajuudessa, että melun yhteisvaikutukset saadaan luotettavasti selvitettyä.



Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi tulee tehdä arviointisuunnitelman mukaisesti Nurmesjärven Natura-alueelle. Vaikutukset myös muihin suojelualueisiin tulee arvioida arviointiselostuksessa asianmukaisesti.



Yhteysviranomainen korostaa yhteisvaikutusten arvioinnin tärkeyttä. Yhteisvaikutuksia tulee arvioida linnustoon, meluun, maisemaan, luonnon pirstoutumiseen ja ihmisten elinoloihin. Myös turvetuotanto, sähkönsiirto ja muut mahdolliset toiminnot tulee ottaa arvioinnissa huomioon.



Arviointiselostuksessa on oltava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksen tulee sisältää ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä. Vaikutusten seurannassa tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset.



Lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa www.ymparisto.fi/kokkopetaikontuulivoimahankeYVA.