Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Siikalatvan Uljuan tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta

Hankevaihtoehdot täyttävät lain vaatimuksen, mutta kaikki esitetyt vaihtoehdot ovat suuria. Välivaihtoehdolla, jossa voimaloita on vähemmän tai sijoittelua on muutettu, voitaisiin selvittää haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuutta ja -tarvetta esimerkiksi Natura-alueelle.



Sähkönsiirto on osa hankekokonaisuutta ja sähkönsiirron ympäristövaikutukset tulee selvittää YVA-menettelyssä riittävällä tavalla.



Arviointisuunnitelmassa ei oteta kantaa hankkeen todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin, mutta keskeisimmät selvitettävät ympäristövaikutukset on tunnistettu.



Maisemavaikutusten arvioimiseksi havainnekuvia tulisi ottaa monipuolisesti eri puolelta hankealuetta huomioiden asutus ja loma-asutus, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, tiemaisema, virkistysalueet sekä luonnonsuojelualueet, joilla on virkistyskäyttöä. Esimerkiksi Hyvölänrannan, Tavastkengän ja Kivijärvenkankaan alueiden havainnekuvat ovat tärkeitä.



Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi tulee tehdä lähimmille Natura-alueille (Iso Suksineva–Ahvenjärvenneva–Turvakonneva sekä Kivijärvi). Vaikutukset sekä Natura-alueisiin että muihin suojelualueisiin tulee arvioida arviointiselostuksessa. Hankkeen vaihtoehtotarkastelun yhteydessä on ehdotettu uusia vaihtoehtoja ja hankealueen rajauksia kauemmaksi Natura-alueesta, jotka tulee ottaa harkittavaksi hankkeen jatkosuunnittelussa.



Yhteisvaikutusten arviointi on tärkeää tuulivoimahankkeissa. Yhteisvaikutusten arvioinnin tulee kattaa maisema, ihmisten elinolot, melu ja linnusto sekä susi ja metsäpeura. Myös metsätalous sekä elinympäristöjen väheneminen ja pirstoutuminen tulee yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioida. Yhteisvaikutusten tarkastelussa tulee ottaa huomioon tuulivoimahankkeiden lisäksi myös turvetuotanto, sähkönsiirto ja muut mahdolliset toiminnot.



Arviointiselostuksessa on oltava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Mikäli hanke toteutuu, haitallisten vaikutusten lieventämiskeinojen käyttöönotto nousee keskeiseksi.



Lausunto on kokonaisuudessaan Ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa: www.ymparisto.fi/uljuantuulivoimayva.

