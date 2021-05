Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Tuulikaarron tuulivoimapuiston (Siikalatva ja Kärsämäki) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Jaa

Arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Yhteysviranomainen edellyttää arviointia täydennettäväksi lausunnosta ilmenevin osin.



Hankkeessa ennakoidaan ympäristövaikutusten kohdistuvan erityisesti maisemavaikutuksiin, elinkeinovaikutuksiin, linnustoon ja sähkönsiirron osalta metsätalouteen. Arvioinnin painopistealueisiin tulee lisätä arkeologinen kulttuuriympäristö, ihmisten elinolot, luonnon monimuotoisuus, pohjavesivaikutukset, maakuntakaavoitus sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.



Kun ainoassa tutkittavassa toteutusvaihtoehdossa on peräti 53 voimalaitosta, yhteysviranomainen näkee perustelluksi ottaa mukaan arviointiin kolmas vaihtoehto (VE 2) hankevaihtoehdon VE 1 ja nollavaihtoehdon rinnalle. Välivaihtoehdolla, jossa voimaloita on vähemmän tai sijoittelua on muutettu, voidaan selvittää haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuutta ja -tarvetta. Sähkönsiirto on osa hankekokonaisuutta ja sähkönsiirron ympäristövaikutukset tulee selvittää YVA-menettelyssä.



Arviointiselostuksessa tulee käydä yksityiskohtaisesti läpi aluetta koskevat yksittäiset maakuntakaavamääräykset sekä yleismääräykset ja arvioida, onko hanke tehtyjen selvitysten valossa maakuntakaavan tavoitteiden mukainen vai vastainen.



Telinkankaan ja Hämeenkankaan pohjavesialueilla sijaitsevat Kärsämäen Vesihuolto Oy:n tärkeimmät vedenottamot, joista saadaan talousvettä suurelle osalle Kärsämäen kunnan asukkaista. On erittäin tärkeää, ettei pohjavesialueilla tapahtuvilla toiminnoilla heikennetä vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden mukaista kemiallista tai määrällistä tilaa Hämeenkankaan ja Telinkankaan pohjavesialueella, ja että pohjavesialueiden vedenhankinnallinen käyttökelpoisuus on turvattu myös tulevaisuudessa. Pohjavesialueen läheisyyteen sijoitettavat voimalat tulee osoittaa riittävän kauas pohjavesialueesta haitallisten vaikutusten minimoimiseksi onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Tuulivoimaloiden rakentamiseen käytettävä tiestö tulisi ohjata Telinkankaan ja Hämeenkankaan pohjavesialueiden ulkopuolelta.

Yhteisvaikutukset vieressä sijaitsevan Piipsannevan tuulivoimapuiston kanssa on arvioitava huolellisesti. Myös turvetuotanto, sähkönsiirto ja muut mahdolliset toiminnot tulee ottaa arvioinnissa huomioon.



Lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa www.ymparisto.fi/tuulikaartotuulivoimaYVA.

Hanke

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen väliselle alueelle. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.

Hankkeesta tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa yhtä toteutusvaihtoehtoa (VE1) sekä nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0). Toteutusvaihtoehdossa (VE1) hankealueelle suunnitellaan enintään noin 53 uuden tuulivoimalan rakentamista, joista 34 sijoittuu Siikalatvan ja 19 Kärsämäen alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho on noin 4-8 MW. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulikaarron tuulipuiston sähköverkkoliityntä on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi hankealueen länsipuolelle Haapavedelle sijoittuvaan voimajohtoon.