Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Verkasalon (Ylivieska, Alavieska, Kalajoki) tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

Winda Energy Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Alavieskan kunnan sekä Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien alueelle. Maksimitoteutusvaihtoehtoina tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa Alavieskan 14–21, Kalajoen 5–8 ja Ylivieskan 5–8 voimalasta koostuvaa yhteensä 20–30 voimalan kokonaisuutta. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään noin 300–350 metriä.



Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan uusi 110 kV tai 400 kV sähköasema. Tuulivoimapuisto liitetään joko Herrfors Nät Oy:n sähköverkkoon Kalliomaan sähköasemalla tai Fingrid Oyj:n sähköverkkoon uudella, Sievin kunnan alueelle rakennettavalla sähköasemalla.



Verkasalon tuulivoimahankkeessa toteutetaan YVA- ja kaavamenettely erikseen, mutta samanaikaisesti. Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) määrää arviointiohjelman sisällön. Arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (277/2017) 3 §:n mukaiset asiat.



Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, että hankealue ei sijoitu Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle, eikä esitetyssä muodossa ole maakuntakaavojen mukainen. Pohjois-Pohjanmaan TUULI-hankkeen sijainninohjausmallissa Verkasalon tuulivoimapuiston alue on tunnistettu tuulivoimatuotantoon sopivaksi alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan liitto laatii energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaa, jonka luonnoksessa alue on osoitettu. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee huomioida käynnissä oleva maakuntakaavoitus, kaavatyön sisältö ja aikataulu. Verkasalon hankkeen kaavoittaminen esitetyssä laajuudessa edellyttää, että kuntien kaavat perustuvat maakuntatasoiseen kaavaratkaisuun.



YVA-menettely toimii parhaimmillaan suunnittelun välineenä ja YVA:n tulisi vaikuttaa ympäristöllisesti hyväksyttävän hankkeen löytymiseen. Arviointityön edetessä on suunnittelussa voitava poistaa ne voimalat, jotka vaikutustarkastelun perusteella eivät ole toivottavia. Arviointiselostuksessa olisi hyvä olla nollavaihtoehdon lisäksi enemmän kuin yksi vaihtoehto.



Sähkönsiirron osalta tulee olla yhteydessä Fingridin Jylkkä-Alajärvi-YVA-menettelyn asiantuntijoihin tiedonkulun, yhteisvaikutusten ja mahdollisten yhteensovittamisen tarpeiden varmistamiseksi. Palautteissa esitetyt näkökohdat tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.



Ympäristövaikutusten ennakoidaan kohdistuvan tuulivoiman osalta erityisesti maisemaan, elinkeinoihin ja luontoon (erityisesti linnustoon). Sähkönsiirron osalta ympäristövaikutusten ennakoidaan kohdistuvan metsätalouteen. YVA-lain mukaisesti tulee tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset arvioinnin yhteydessä.



Saadun palautteen ja yhteysviranomaisen oman näkemyksen mukaan Verkasalon tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioinnissa tulee erityisesti keskittyä hankkeen vaikutuksiin ihmisiin ja elinoloihin, maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen, sähkönsiirron vaikutuksiin sekä yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa.



Yhteisvaikutuksia tulee arvioida maisemaan, meluun ja varjostukseen, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä eläimistöön ja ekologisille yhteyksille. Myös yhteisvaikutukset liikenteeseen sekä kuljetuksiin käytettävään tieverkkoon on hyvä selvittää, mikäli hankkeiden rakentaminen voi tapahtua samanaikaisesti. Sähkönsiirto ja muut mahdolliset toiminnot tulee ottaa yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioon.



Saatu palaute ja yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt näkökohdat tulee ottaa huomioon arviointiselostusta laadittaessa ja hankkeen jatkosuunnittelussa.



Lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa: www.ymparisto.fi/Verkasalotuulivoimapuistoyva.