Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Nivala-Haapajärven seutukunta: Yhteistyö alueen hyväksi jatkuu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti yhdessä Nivala-Haapajärven seutukunnan kanssa seutuseminaarin 27. lokakuuta. Yhteisiksi kehittämisteemoiksi nostettiin yritysten ja työllisyyden koronatilanteen jälkeinen elpyminen sekä osaavan työvoiman saatavuus. Esille nousivat myös liikenneväyläinvestoinnit ja joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen. Ympäristön kehittämiseen on ELY-keskuksella tarjota rahoitusta.

Hiilineutraalisuuden tavoittelu on noussut keskeiselle sijalle ELY-keskuksen toiminnassa, totesi ylijohtaja Jonas Liimatta ELY-keskuksesta. Ympäristöasioiden tiimoilta Liimatta nosti esille alueella toteutettavat isot tuulivoimahankkeet, joita on sekä vireillä että toiminnassa. Koronatilanteessa on korostunut vesihuollon varautuminen. Hituran kaivoksen sulkemisen etenee suunnitellusti ja jatkotoimet ovat mietinnässä. Pyhäsalmen kaivosaluetta koskevat kaavat ovat etenemässä ja tulevat mahdollistamaan kaivoksen uusiokäytön. Alueella on meneillään useita vesien hoito- ja kunnostushankkeita.

- ELY-keskuksesta on haettavissa rahoitusta monenlaisiin ympäristöä ja vesistöjä parantaviin toimiin, kannustaa Liimatta.

Elinkeinoelämälle tarjolla tukea elpymiseen

Koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset heikentävät yritysten toimintaedellytyksiä, totesi johtaja Petri Keränen ELY-keskuksesta. Yritystoiminta ja työllisyys on kehittynyt kuitenkin myönteisesti kevään tilanteesta. Nivala-Haapajärvi seudulla on monipuolisesti pk-yrityksiä ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutti.

- Rohkaisen yrityksiä kasvuun, kehittämiseen ja uudistumiseen. Yritysten kehittämiseen on nyt saatavissa hyvin tukea ja rahoitusta mm. uusien elpymisrahoitusten kautta, kannusti Keränen.

Keskeisiä elpymisrahoituksen teemoja ovat viennin edistäminen, digitalisaation hyödyntäminen, osaamisen kehittäminen sekä vihreä elpyminen. Näiden teemojen edistämiseen on hyvät mahdollisuudet erityisesti tällä seudulla, arvioi Petri Keränen. Myös seutukunnan näkymiä tilaisuudessa avannut NIHAK ry:n toimitusjohtaja Toni Krankkala totesi, että rahoitusta yritysten kehittämiseen on alueelle saatu edellisvuotta runsaammin koronatilanteesta johtuen. Yritysten kehittämisponnisteluiden tukeminen jatkossa todettiin tärkeäksi yhteiseksi teemaksi. Positiivista on myös se että rahoituksen piiriin on saatu uusia yrityksiä.



Työttömyys seutukunnan alueella on hiukan noussut vuoden aikana, mutta on alueella maakunnan keskiarvoa alhaisemmalla tasolla. Seminaarin puheenvuoroissa nousi esille huoli alueen sisäisten erojen kasvamisesta ja osaavan työvoiman saatavuudesta. Tavoitteena onkin syventää kumppanuspohjaista yhteistyötä kuntien ja hallinnon kesken.

Tieverkolla runsaasti parannushankkeita

Johtaja Timo Mäkikyrö avasi seutukunnan alueella jo tehtyjä ja suunnitteluvaiheessa olevia tieverkon parannuksia. Valtateillä 27 ja 28 on tehty runsaasti päällystystöitä kuluneen kesän aikana.

- Merkittävin tienparannustyö vuonna 2021 on kantatien 58 kunnostus Reisjärven ja Haapajärven välillä. Kunnostettavan jakson pituus on 23 kilometriä ja kustannusarvio 2,5 miljoonaa euroa, kertoi Mäkikyrö.

Alueella on myös lukuisia kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen tähtääviä hankkeita, joiden toteutus on viivästynyt vuosia tienpidon niukan rahoituksen vuoksi. ELY-keskus tulee kilpailuttamaan alueen joukkoliikenteen tulevan kevään aikana. Kilpailutettava liikenne perustuu kuluvana vuonna alueen kuntien kanssa yhteistyössä laadittuun palvelutasosuunnitelmaan, toteaa Timo Mäkikyrö. Seutukunnan puheenvuoroissa ELY sai kiitosta liikenneasioiden hoitamisesta.





ELY-keskus järjestää kuntien johdolle seminaareja yhdessä TE-toimiston kanssa Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa säännöllisesti. Seminaarien tavoitteena on vuoropuhelu kuntien kanssa ja yhteisten kehittämiskohteiden tunnistaminen. Seminaarissa käydään läpi yhdessä kuntien edustajien kanssa alueen elinkeinojen, liikenteen ja ympäristöasioiden näkymiä.