Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Kärsämäen Halmemäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman

Hankekuvaus

Infinergies Finland Oy suunnittelee vajaan 70 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Kärsämäen Halmemäen alueelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 6–10 MW ja tornin korkeus 200 metriä ja roottorin halkaisija 240 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 320 enintään metriä. Alue sijoittuu noin 10 kilometriä Kärsämäen keskustaajamasta kaakkoon. Suunnittelualueen pinta-ala yhteensä on noin 7 700 hehtaaria.



Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tarkastellaan yhteistä sähkönsiirtoreittiä hankealueen eteläpuolella sijaitsevan Hautakankaan tuulivoimapuiston kanssa. Alustavien suunnitelmien mukaan Hautakankaan tuulivoimapuistoon rakennetaan uusi sähköasema, josta sähkö siirretään valtakunnanverkkoon Haapajärven Pysäysperän sähköasemalla. Hautakankaan alueelta sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi omalla uudella 400 kV tai 400+110 kV ilmajohdolla. Vaihtoehtoisia sähkönsiirtoreittejä on viisi, joista Halmemäen hankealueelta lähtevää kahta reittivaihtoehtoa tarkastellaan Halmemäen tuulivoimahankkeen yhteydessä. Hautakankaan YVA-menettelyn yhteydessä tarkastellaan yhtä reittivaihtoehtoa, muut reittivaihtoehdot tarkastellaan erillisessä voimajohtohankkeen YVA-menettelyssä yhteistyössä alueen muiden hanketoimijoiden kanssa.

Arviointiohjelma nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutus on nähtävillä 14.12.2022–27.1.2023 Kärsämäen, Pyhäjärven, Pyhännän, Haapajärven, Siikalatvan ja Kiuruveden kuntien/kaupunkien internet-sivuilla virallisissa ilmoituksissa. YVA-aineisto on luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/halmemakituulivoimapuistoYVA.



Paperiset YVA-ohjelmat ovat luettavissa edellä mainittujen kuntien virastoissa ja kirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, 90100 Oulu).

Yleisötilaisuus

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 11.1.2023 klo 18.00–20.00 Frosteruksen koulukeskuksessa Kärsämäellä (Opintie 6, 86710 Kärsämäki) sekä verkkolähetyksenä. Linkki tilaisuuteen tulee hankkeen verkkosivulle (linkki edellä). Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kannanotot tulee toimittaa 27.1.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.