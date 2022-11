Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Utajärven Tornikankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman, yleisötilaisuus 14.12.

Hankekuvaus

OX2 Finland Oy suunnittelee Utajärven kunnan Tornikankaan alueelle tuulivoimapuistoa. Hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Utajärven keskustan itäpuolella. Tornikankaan tuulipuistohankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuutta rakentaa 24–44 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on arviolta 6–10 MW ja koko tuulivoimapuiston kokonaisteho maksimissaan 440 MW. Hankealueen pinta-ala on noin 6675 ha.



Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja:

- Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

- Vaihtoehto VE1: Tornikankaan alueelle rakennetaan enintään 44 tuulivoimalaa.

- Vaihtoehto VE2: Tornikankaan alueelle rakennetaan enintään 24 tuulivoimalaa.



Alustavan suunnitelman mukaan tuulipuistohanke liitetään hankealueen pohjoispuolelle sijoittuvaan Pahkavaara-Pyhänselkä 400 kV:n voimajohtoon ja tarkemmin Ponteman sähköasemalle.



Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 23.11. – 23.12.2022 Utajärven, Vaalan, Puolangan ja Muhoksen kuntien internet-sivuilla, mainittujen kuntien virastoissa ja pääkirjastoissa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/tornikankaantuulivoimaYVA.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 14.12.2022 klo 17.00–19.00 Utajärven koulun auditoriossa (Laitilantie 8, 91600 Utajärvi) sekä verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville hankkeen verkkosivulle (verkko-osoite edellä).



Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (OX2 Finland Oy) ja YVA-konsultin (Ramboll Finland Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kannanotot tulee toimittaa 23.12.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 23.1.2023. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen www.ymparisto.fi/tornikankaantuulivoimaYVA.