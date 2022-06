Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle perustetaan kaksi ateria- ja puhtauspalveluyhtiötä

Taustalla on aluevaltuuston päätös 21.3.2022, että ateria- ja puhtauspalvelujen turvaamiseksi tulevaisuudessa hyvinvointialue voi perustaa yhdessä alueen kuntien kanssa enintään kolme ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiötä, joihin palvelut siirretään mahdollisimman kattavasti. In house -yhtiöt eivät toimi markkinoilla, vaan ne tuottavat palveluita vain omistajilleen ja ovat julkisomisteisia.

Ateria- ja puhtauspalveluyhtiöiden valmistelussa huomioidaan lähiruuan hyödyntäminen sekä yhteistyö paikallisten ateria- ja puhtauspalvelujen tuottajien kanssa. Henkilöstö siirtyy kunnista ja sote-organisaatioista suoraan yhtiöihin niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Yhtiöitä perustetaan kaksi, Pohjoinen ja Eteläinen. Pohjoiseen yhtiöön liittyvät Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi sekä Kainuun ammattiopisto KAO. Eteläiseen yhtiöön liittyvät Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Ylivieska, Pyhäjoki ja Siikajoki.

Yhtiöihin valitaan toimitusjohtajat, joiden hakuprosessi on jo käynnistetty. Hakuaika tehtäviin on 15.–29.6.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää yhtiöiden perustamisasiakirjojen allekirjoitustilaisuuden Oulun yliopistollisen sairaalan neuvotteluhuoneessa, Satakieli S1 235, 21.6.2022 kello 12–13. Media on tervetullut tilaisuuteen.