Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella ennätysvilkas vuosi tienpidossa

Kulunut vuosi on ollut ELY-keskukselle kiireistä aikaa tienpidon rahoituksen kasvun sekä lukuisten lisäbudjettien ansiosta. Tienpidon rahoitusta on vuonna 2020 ollut käytettävissä enemmän kuin moneen vuoteen. Rahoituksen kasvu on näkynyt erityisesti päällystysohjelmien laajuudessa, siltojen korjauksissa sekä investointien määrässä.

Kantatie 63 Sievi-Ylivieska.

Teiden uudelleen päällystyksiä ja rakenteen parantamisia on tehty yhteensä noin 500 kilometriä. Aiempia vuosia suurempi rahoitus ja bitumin alhainen hinta mahdollistivat sen, että maanteitä päällystettiin peräti 500 kilometriä. Määrä lähes kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. Lisäksi paikkauksia ja muita korjauksia tehtiin enemmän kuin viime vuosina. Päällystysten yhteydessä tehtiin myös kuivatuksen parantamista ennätysmäärä. Pohjois-Pohjanmaan merkittävin päällystyskohde oli kantatie 63 Sievin ja Ylivieskan välillä. Siinä tietä levennettiin metrillä ja tien rakennetta parannettiin. Tänä vuonna saatiin toteutukseen myös muita pitkään rahoitusta odottaneita rakenteenparantamiskohteita Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kainuun merkittävin kohde oli valtatien 5 uudelleen päällystykset välillä Kontiomäki - Ristijärvi ja Suomussalmi - Lahermaa yhteensä 50 km. Tämän vuoden päällysteohjelmalla saatiin huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrää laskettua lähes sadalla kilometrillä. Tarpeita uudelle päällysteelle ja rakenteen parantamisille on edelleen paljon varsinkin alemmalla verkolla. Tarvittaisiin useita tämän vuoden kaltaisia vuosia, jotta vaikutukset alkaisivat näkyä myös alemmalla verkolla. Päällystyksien lisäksi myös siltoja on uusittu ja korjattu poikkeuksellisen paljon, lähes 50 kappaletta. Myös investointihankkeita ja sorateiden korjauksia on ollut käynnissä ympäri Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta Ensi vuoden tienpidon rahoitus lupaa myös vilkasta vuotta 2021, vaikka todennäköisesti päällystyshankkeita ei olekaan niin paljon kuin kuluvana vuonna. Tämän hetken näkymien mukaan päällystysmäärä on ensi vuonna reilut 300 kilometriä. Eduskunnan jakovararahoitus on tuonut viime vuosina lisää pieniä investointeja sekä teiden kunnostuksia. Näitä on luvassa kiitettävästi myös ensi vuodelle.

