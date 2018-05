Pohjois-Pohjanmaan Kasvu Open sparrauksissa voittajiksi Cajo Technologies ja Efficient Network Partner

Kasvu Open on valtakunnallinen sparrausohjelma pk-yrityksille, joka auttaa yrityksiä niiden kasvuhaasteissa. Sparraus on valituksi tulleille yrityksille maksutonta. Vuonna 2018 tavoitteena on antaa ohjausta 450 yritykselle yli tuhannen asiantuntijan voimin. Vuosi huipentuu Kasvu Open Karnevaaliin lokakuussa 2018, jossa 100 finalistin joukosta valitaan Suomen parhaat kasvuyritykset.

--------------------------

Kasvupolun mahdollistavat BusinessOulu, Nordic Option Oy, Nettikaks Oy, Oulun kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulunkaaren Kuntayhtymä, OSAO (Oulun seudun ammattiopisto) ja OAMK (Oulun ammattikorkeakoulu) ─ sekä valtakunnalliset kumppanit Nordea, Finnvera, Technopolis, Varma, If, Team Finland, BusinessJKL, Keski-Suomen Liitto, Grano, Laukaan kunta, TT-Säätiö, Jyväskylän Messut, Jyväs-Caravan, Isku ja San Francisco Oy.

-------------------------

*Kasvun Roihu Oy on valtuutettu Kasvu Open -tapahtumien järjestäjä ja voittoa jakamattoman Kasvu Open Oy:n osakas. Muut osakkaat ovat Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki ja Aava & Bang Oy.