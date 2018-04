Pohjois-Pohjanmaan kasvuhakuisimmat yritykset valittu ─ Cajo Technologies tähtää 100 miljoonan yritykseksi

Yritysten kasvuohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolulle on valittu 15 kasvupotentiaaliltaan parasta yritystä. Yksi valituista on oululainen lasermerkintäjärjestelmiin erikoistunut Cajo Technologies Oy, jonka merkintäteknologia muuttaa alan käytäntöjä. Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolku järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia.

Yritykset, jotka pääsivät jatkoon asiantuntijoiden sparrattaviksi ovat Coulu Systems Oy Haapavedeltä, Cajo Technologies Oy, Kipuwex Oy, Labroc Oy, MeKiwi Oy, PlayGain Oy, Remod Oy, Tecinspire Oy ja Tuiran Fysio Oy Oulusta, Efficient Network Partner Oy Limingasta, Kontioforest Oy Kalajoelta, Ledistys Oy Kempelestä, muovitontalo.fi Kuusamosta, Nerve Oy Kajaanista ja Oulunseudun Fysioterapia Oy Oulunsalosta.

Valittujen yritysten liikeideat liittyvät mm. jäljitettävyysmerkintöjen tekemiseen laserilla, sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin, led-valaistusratkaisuihin, kipukokemuksen mittaamiseen, luonnonkivisiin design-tuotteisiin, rakentamiseen, hyvinvointi- ja terveyspalveluihin, energia-alaan, hirsirakentamiseen, pedagogisen oppimisen ohjaamiseen, mobiilisovelluksiin ja digitaalisiin palveluihin.

Tuomaristo painotti valinnoissaan kasvupotentiaalia eli yrityksen kykyä, resursseja, tiimiä ja sen osaamista kasvusuunnitelman toteutumiseen, skaalautuvuutta, ansaintamallia sekä kasvuhalua. Puheenjohtajana toiminut Nordean aluejohtaja Sami Heikkilä korosti muutoksen merkitystä.

”Mukaan hakeneista löytyi hyvä aineksia, joilla yritykset voivat muuttaa toimialaansa. Valintoja edelsi hyvä keskustelu kunkin yrityksen mahdollisuuksista”, Heikkilä sanoo.

Heikkilän lisäksi tuomaristoon kuuluvat Jari Tuovinen Oulun kauppakamarista, Jarmo Lauronen Business Oulusta, Harri Niskala Nettikaks Oy:stä, Paula Pihlajamaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä, Jaakko Lampela Nordic Option Oy:stä, Sami Niemelä OAMKista sekä Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy:stä.

Mahdollisuus mullistaa teollisuuden merkintätavat

Oululainen vuonna 2010 perustettu Cajo Technologies Oy on kehittänyt patentoidun lasermerkintämenetelmän, jolla voidaan tehdä tarkkoja merkintöjä haastaville materiaaleille nopeasti, kustannustehokkaasti ja ekologisesti. Menetelmä on integroitavissa osaksi teollisia tuotantolinjoja, jolloin sen avulla voidaan suoraan kasvattaa linjanopeutta ja -tuottavuutta. Cajon teknologialla korvataan perinteisiä merkintäteknologioita, kuten mustesuihku, printti, tarra, kaiverrus tai maalausteknologioita.

“Olemme osoittaneet asiakkaillemme, että teknologia toimii. Lasermerkintä tuo asiakkaillemme suoria kustannussäästöjä ja hyötyjä tuotantoprosessien nopeutuessa ja merkintöjen laadun parantuessa. Merkintätapa mahdollistaa myös kokonaan uusien materiaalien ja tuotteiden merkinnän tarkemmin ja luotettavammin”, toimitusjohtaja Niko Karsikas korostaa.

Yritys tähtää vahvaan kansainväliseen kasvuun. Jo nyt järjestelmiä on toimitettu 16 maahan.

“Panostamme vahvasti Skandinavian ja Keski-Eurooppan markkinoihin, etenkin Saksaan. Lisäksi meillä on tytäryhtiö Yhdysvalloissa ja aloitimme vasta myynnin Aasiassa. Vuosittain liikevaihtomme on tuplaantunut tai jopa triplaantunut, ja iso kasvu on vasta edessä. Meillä on mahdollisuus luoda nopeasti kymmenien miljoonien eurojen liiketoiminta merkintälaitteiden toimittajana. Tavoitteenamme on kasvattaa tästä yli 100 miljoonan euron bisnes”, Karsikas esittelee.

Kasvupolun eteneminen

Mukaan valittuja yrityksiä sparrataan 3.5. ja 29.5.2018 Oulussa. Tällöin eri alojen (kasvu, kansainvälistyminen, myynti, rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit haastavat ja auttavat yrityksiä pääsemään omiin kasvutavoitteisiinsa. Kukin yritys kohtaa 10 mylläriä 45 minuutin luottamuksellisissa kahdenkeskisissä tapaamisissa. Alueen elinkeinoelämän toimijoista koottu tuomaristo valitsee toisen sparrauspäivän päätteeki 29.5. kaksi parasta yritystä, jotka etenevät 24.─25.10.2018 järjestettävään valtakunnalliseen finaaliin, Kasvu Open Karnevaaliin.