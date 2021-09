Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolku®: Lupaavimmat kasvuyritykset ovat Sitema ja MeKiwi

Jaa

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit lupaavimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun kaksi lupaavinta kasvuyritystä ovat oululaiset Sitema Oy ja MeKiwi Oy.

Sitema tarjoaa energiainfran suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Yrityksen erityisosaamista ovat sähkö- ja tieliikenneverkot sekä tuulipuistojen suunnittelu ja rakentaminen.

Tuomaristo kehui Siteman ammattitaitoa, tiimiä sekä hallitustyöskentelyä. Yritys vastaa perinteisen toimialan ajankohtaiseen tarpeeseen uusilla digitaalisilla ratkaisuilla - Sitema on mukana energiateollisuuden murroksessa. Tuomaristo arvosti yrityksen sparraajilta saamiaan erinomaisia arviointeja.

MeKiwi on täyden palvelun digitoimisto. Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa AR-, VR- ja XR-kehitys, ohjelmistot ja sovellukset, graafinen suunnittelu, nettisivut sekä verkkokaupat.

Tuomaristo arvosti sitä, että MeKiwi on pystynyt laajentamaan tuotantoaan ja vauhdittamaan kasvuaan. Yrityksen liiketoiminta on skaalautuvaa, ja pelillisyys avaa valtavasti mahdollisuuksia. Tuomariston mukaan MeKiwi on potentiaalinen kasvuyritys, jolla on myös kansainvälistä markkinapotentiaalia.

Näiden lisäksi tuomaristo halusi antaa kunniamaininnan kempeleläiselle Comille Oy:lle. Yrityksellä on vahvaa näyttöä kasvusta sekä kunnianhimoa.

KASVUPOLUN TUOMARISTO JA KUMPPANIT

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

Jari Tuovinen , Oulun kauppakamari

, Oulun kauppakamari Teemu Puumalainen , Nordic Option

, Nordic Option Marjo Kolehmainen , Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Virpi Spangar , OSAO

, OSAO Leena Vuotovesi , Iin kunta

, Iin kunta Krista Riekki, Talenom

Yrittäjille maksuttoman sparrauksen mahdollistavat Kasvu Openin valtakunnalliset kumppanit yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolku®-kumppaneiden kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolku®-kumppanit ovat:

Iin kunta

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Nordic Option

Oulun kauppakamari

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Talenom

Kasvu Openin valtakunnalliset kumppanit ovat Nordea, Business Jyväskylä, DNA, Keski-Suomen liitto, KPMG, Varma, AWS, Kauppakamari ja Technopolis.

KOHTI KASVU OPEN KARNEVAALIA 2021

Kasvupolkujen lupaavimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open 2021 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2021.

Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 27.-28.10.2021 finalistijoukosta valittu TOP 10 kisaa Vuoden kasvuyritys -tittelistä. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

