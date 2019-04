Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolulle valittiin lupaava joukko kasvuyrityksiä

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun tuomaristo painotti valinnoissaan Kasvu Open -prosessin tarvetta.

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolulle haki 37 yritystä, joilla on voimakas halu kasvaa. Sparraukseen mukaan valittiin 15 yritystä.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen on valittu mukaan Kaltio Technologies Oy, GrainSense Oy, Alltime Oy, Sangen Oy, Rollock Oy, Kailamed Oy, Droplet Hitech Design Oy, Peca Oy ja Liikuntakeskus Core Oulusta, Wikli Group Oy Kiuruvedeltä, TeknoComp Oy Ruukista, Energinen J. Perander Tmi Raahe Raahesta, Alutig Oy Sievistä, CaraCom Group Oy Kalajoelta sekä Stall Saarinen Oy Haukiputaalta.

Valittujen yritysten liiketoiminta on monipuolista. Mukana on yrityksiä muun muassa teollisuuden, informaation ja viestinnän sekä liikunnan ja hyvinvoinnin aloilta.

Tuomariston jäsen Minna Åman-Toivio oli mukana erikoisroolissa. Åman-Toivio on itse ollut mukana Kasvu Open -sparrauksessa, kahdella eri Kasvupolulla, kahtena eri vuonna. Åman-Toivio kertoo, että mukaan sparraukseen hakeneiden yritysten kirjo oli suuri ja se näkyi myös hakemusten määrässä ja laadussa.

" Yritysten koot vaihtelivat yhden henkilön yrityksen tai yritysideasta kasvuyrityksiin, joilla on jo miljoonien liikevaihto. Arvioimme yrityksiä perusteilla: Kuka hyötyy Kasvu Open -prosessista eniten? Mikä yritys on oikeassa elinkaarivaiheessa? Kenellä on eniten kasvupotentiaalia ja skaalautuvuuden mahdollisuuksia? Näkemykset vaihtelivat, mutta lopullinen päätös oli yksimielinen."

Tuomaristoon kuuluivat Jari Tuovinen (Kainuun Kauppakamari), Jaakko Lampela (Nordic Option Oy), Sami Niemelä (Oulun ammattikorkeakoulu), Jarmo Lauronen (Business Oulu), Virpi Aalto (Azets Insight Oy), Sami Heikkilä (Nordea) ja Minna Åman-Toivio (MedKit Finland).

Kasvupolun sisältö ja eteneminen

Ensimmäinen Kiitoratapäivä järjestetään 25.4.2019 ja toinen Kiitoratapäivä 14.5.2019. Kiitoradoilla eri alojen (kasvu, kansainvälistyminen, myynti, rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit auttavat yrityksiä pääsemään omiin kasvutavoitteisiinsa. Kukin yritys kohtaa mylläreitä yhteensä 10x45 minuutin luottamuksellisissa tapaamisissa. Kasvupolun tuomaristo valitsee lopuksi kaksi Kasvupolun voittajaa, jotka julkistetaan toisen Kiitoratapäivän lopuksi järjestettävässä Kasvu Open -semifinaalissa. Tästä semifinaalista voittajat etenevät valtakunnalliseen Kasvu Open 2019 -finaaliin.

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun polkukumppanit ovat Business Oulu, Oulun kauppakamari, Nordic Option, Oulunkaaren kuntayhtymä, OSAO ja OAMK (Oulun ammattikorkeakoulu).

Lisätiedot

Maria Häkkinen, 045 1303 751

maria.hakkinen@roihu.com

Riina Haapasalmi, 050 477 8779

riina.haapasalmi@roihu.com