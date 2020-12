Pohjois-Pohjanmaan koronatartuntojen määrissä varovainen käänne parempaan – suosituksia jatketaan tammikuun 18. päivään saakka

PPSHP:n valtuusto hyväksyi uuden sairaalan rakentamisen toisen vaiheen 10.12.2020 11:58:42 EET | Tiedote

Oulun uuden yliopistollisen sairaalan toinen vaihe rakennetaan nykyisen sairaalan K-rakennusosan päälle. Tavoitekustannusarvio ja budjetti toiselle vaiheelle on yhteensä 347 miljoonaa euroa. Uuden sairaalan keskeisiä tavoitteita on varmistaa moniammatillinen yhteistyö, toiminnan tehokkuus ja tuottavuus, sekä esteettömät ja sujuvat hoitopolut ja -ketjut. Päätoteuttajaksi hankkeeseen on valittu NCC Suomi Oy.