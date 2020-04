Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on sairaalahoidossa viisi koronapotilasta

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa viisi potilasta, joista kaksi on vuodeosastolla ja kolme tehohoidossa. Sairaalasta on kotiutunut tähän päivään mennessä 12 koronapotilasta.

Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne on edelleen rauhallinen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä viimeisiin koronapotilas on otettu sairaalahoitoon 9.4.2020, jonka jälkeen ei ole tullut uusia sairaalahoitoa vaativia koronapotilaita. Oulun yliopistollisesta sairaalasta on kotiutunut tähän päivään mennessä 12 koronapotilasta. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on viisi koronapotilasta, joista kaksi on vuodeosastolla ja kolme tehohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntariski on tällä hetkellä kohtalaisen vähäinen, mutta on tärkeää noudattaa THL:n ohjeita turvaväleistä ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Vaikka koronapotilaiden määrä sairaalassa on viime päivinä laskenut, varautuminen ja suojaustoimenpiteet kuormittavat sairaalaa sekä hidastavat toimintaa yhteispäivystyksessä ja vuodeosastoilla. Oulun yliopistollisen sairaalan toiminta palautetaan lähiviikkoina mahdollisimman lähelle normaalitilaa varautuen samalla koronapotilaiden määrän kasvuun.