Pohjois-Pohjanmaan työttömyys jatkaa laskuaan kesää kohti

Ukrainan sodalla ei ole ollut selkeitä työmarkkinavaikutuksia. Huhtikuun loppuun mennessä vain muutamia ukrainalaisia oli ilmoittautunut Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaaksi. Talouskasvun odotetaan jatkossakin kasvattavan työllisyyttä, mutta Venäjän sotatoimien seurauksena kasvuodotukset ovat madaltuneet aiemmasta.

Uusia työntekijöitä haetaan edelleen aktiivisesti eri puolilla maakuntaa. Huhtikuun aikana Pohjois-Pohjanmaalla oli avoinna lähes 18 000 työpaikkaa. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella avoimeksi 7 400, mikä on 26 % enemmän kuin vuosi sitten. Runsaasti työtä tarjottiin varsinkin varhaiskasvatuksen, sote-palvelujen, kaupan, koneteollisuuden, ravintola-alojen ja kiinteistöhoidon tehtävissä.

Pohjois-Pohjanmaa työttömyysaste (työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta) oli huhtikuun lopussa 9,4 % ja koko maassa se oli 9,1 %. Suhteellinen työttömyys vaihtelee suuresti kunnittain: huhtikuun lopussa alin työttömyysaste oli Limingassa (4,5 %) ja korkein Vaalassa (13,6 %). Lähes puolessa Pohjois-Pohjamaan kuntia työttömyysaste oli kuitenkin alle 7 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt tasaisesti kevään aikana. Huhtikuun lopussa vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli maakunnassa 6 700, mikä on vajaa 700 vähemmän kuin vuosi sitten. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on noussut tasaisesti koronakaudella - viime kuukausina nousu on hyytynyt ja kuukausittain heitä on ollut n. 3 500. Työttömyys on laskenut kaikissa ikäryhmissä. Huhtikuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli maakunnassa 2 500, mikä on 1 100 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli 6 100 eli 1 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työllistymistä edistetään eri palveluilla. Huhtikuun lopussa TE-hallinnon palveluissa oli Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 7 700 osallistujaa. Eniten osallistujia oli koulutuksissa: lähes puolet joko opiskeli omaehtoisesti työttömyysetuudella tai osallistui lukuisiin työvoimakoulutuksiin. Vuoden takaiseen verrattuna yksityiselle sektorille ja kuntiin työllistettyjä oli lähes 400 henkeä enemmän ja myös vuorotteluvapaasijaisten määrä oli 100 henkeä korkeampi.