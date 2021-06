Pohjois-Pohjanmaan vesistökunnostajille 444 000 € ympäristöministeriön tukea vesistöjen kunnostukseen

Vuoresjoen sillan korjaus alkaa Kajaanissa 25.5.2021 12:24:59 EEST | Tiedote

Vuoreslahdentiellä (Mt 19033) sijaitsevan Vuoresjoen sillan korjaustyöt aloitetaan Kajaanissa. Rakennustyöt sisältävät mm. sillan puukannen uusimisen. Korjaustyöt toteutetaan yöaikaan, jolloin liikennehaitta on mahdollisimman vähäinen. Työt alkavat 7.6.2021 ja niiden on määrä valmistua 20.6.2021 mennessä. Rakennustöiden aikana Vuoreslahdentie on sillan kohdalla suljettu liikenteeltä maanantaista perjantaihin kello 18.00 - 06.00. Liikenne ohjataan kulkemaan muiden yleisten teiden kautta. Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana Skarta Group Oy. Ajantasaiset tiedot tietöistä: Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 Liikennetilanne (fintraffic.fi)