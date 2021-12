Pohjois-Savon alueelle aluehallintoviraston kokoontumisrajoitus – vaihtoehtona rajoitukselle koronatodistus

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 (sata) henkilöä ja joissa

Määräys on voimassa ajalla 6.12. – 27.12.2021.

Vaihtoehtona rajoituksille toiminnanharjoittaja voi edellyttää yleisötilaisuuteen osallistuvilta ihmisiltä koronatodistuksen esittämistä.

”Tartuntatautilaki edellyttää viranomaisilta yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ennakoivia torjuntatoimenpiteitä, jollainen tämä Pohjois-Savoon asetettu kokoontumisrajoitus on. Päätös on tehty huolellisen harkinnan jälkeen alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi ja toivomme, että tämä kevyt, lyhytaikainen ja kohdennettu rajoitustoimi riittää epidemian suunnan kääntämiseksi. Ottamalla koronarokotteet ja muilla jo ennestään tutuilla suojatoimilla voimme jokainen vaikuttaa tilanteen kehitykseen. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille, joten päätöksen haitalliset vaikutukset ovat aivan toisenlaiset kuin rajoituksilla on aiemmin ollut.”, toteaa ylijohtaja Soile Lahti.