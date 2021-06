Pohjois-Savon ELY-keskus päivitti työlupalinjaustaan

Jaa

ELY-keskuksen laatima alueellinen työlupalinjaus linjaa ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa.

Pohjois-Savon ELY-keskus on päivittänyt työlupalinjaustaan ja katsoo, että seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut Pohjois-Savossa:

sairaanhoitajat lähihoitajat (kaikki ammattinimikkeet) peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja -työntekijät maatalouslomittajat hitsaajat ja kaasuleikkaajat koneenasettajat ja koneistajat koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat (kaikki ammattinimikkeet, pois lukien sairaala- ja laitosapulaiset ja päiväkotiapulaiset)

Alueellisen linjauksen tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet.

EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan

Suomessa toimivan työnantajan edellytetään ensisijaisesti rekrytoivan työvoimaa Suomesta ja EU- ja ETA-alueelta. Mikäli työsuhteelle ja työnantajalle laissa asetetut edellytykset täyttyvät, eikä työmarkkinoilta ole saatavilla sopivaa työvoimaa kohtuullisessa ajassa, työnantajan on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta.

EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelu-lupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan. Työntekijän oleskelupa oikeuttaa työntekoon työntekijänä tietyllä ammattialalla tai tietyn työnantajan palveluksessa. Työntekijän toimeentulon tulee olla turvattu ansiotyöllä kuukausittain työntekijän oleskeluluvan voimassa ollessa.

Työntekijän oleskelulupaprosessi on kaksivaiheinen. Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) tekee osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden selvittämisen lisäksi työsuhteiden ennakkovalvonnan, jossa varmistutaan siitä, että työsuhteessa noudatetaan asianomaista työehtosopimusta ja Suomen työlainsäädäntöä. Lisäksi varmistetaan, että työnantaja kykenee suoriutumaan työnantajavelvoitteistaan. Työntekijän sopivuuden arviointi kuuluu lähtökohtaisesti työnantajalle ja TE-toimisto selvittää työmarkkinoiden käytettävissä olevan työvoiman saatavuuden.

Työvoiman saatavuutta arvioitaessa selvitetään, voiko tehtävään saada työvoimaa Suomesta tai EU- ja ETA-alueelta. Arvioinnissa huomioidaan myös ELY-keskuksen laatima työlupalinjaus. Alueellinen työlupalinjaus perustuu ulkomaalaislakiin (301/2004) ja valtakunnalliseen linjaukseen ulkomaisen työvoiman käytön yleisistä edellytyksistä (VNp 11.10.2012).