Pohjois-Savon ilmastofoorumi 23.10.2020 – Maatalouden ilmastokysymykset

Tule kuulemaan maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän ajankohtaiskatsaus ja keskustelemaan maatalouden ilmastokysymyksistä – millaista maatalous on tulevaisuuden hiilineutraalissa Pohjois-Savossa?

Ilmastofoorumin kolmannessa tilaisuudessa tarkastelemme toivottuja maatalouden ilmastokysymyksiä. Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöistä 20 % aiheutuu maataloudesta. Olemme maatalousvaltainen, ruoantuottamisesta tunnettu maakunta. Maatalouden saralla tehdään myös ilmastotoimia. Kuulemme ministeri Jari Lepän ajankohtaiskatsauksen lisäksi puheenvuoroja Luonnonvarakeskukselta, Mäntylän tilalta Vesannolta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:lta ja Valiolta. Liittenä tilaisuuden ohjelma.



Järjestämme foorumin etäyhteydellä, Teams-sovelluksen kautta.

Ilmoittautumiset: Ilmastofoorumin ilmoittautumislomake (Webropol.fi)

Pohjois-Savon ilmastofoorumin avulla lisätään vuorovaikutusta ilmastoasioiden äärellä. Kyseessä on alustamainen ratkaisu, joka mahdollistaa erilaiset tapahtumat ja työpajat, sekä erityisesti ajatusten- ja tiedonvaihdon. Pohjois-Savon ilmastofoorumi on kaikille avoin!



Tilaisuuden järjestää Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hanke. Hanke on Pohjois-Savon ilmastotyön koordinointihanke ajalle 1.1.2020 – 30.6.2021. Hanketta koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Pohjois-Savon liiton kehittämisrahastosta.



Lisätietoja Ilmastofoorumista Pohjois-Savon ilmastotyön verkkosivuilla (hiilineutraalipohjoissavo.fi)