Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma on valmistunut, jatkossa lisää panostuksia alueen ruoantuotantoon

Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2023–2027 on valmis. Suunnitelma pitää sisällään päämäärät sekä tavoitteet tuleville vuosille. Kehittämissuunnitelmassa on kuvattu Pohjois-Savon maaseudun nykytila, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Kehittämiskohteiksi on valittu kolme painopistettä; kestävä ja kehittyvä ruokajärjestelmä, ympäristö ja ilmasto sekä elinvoimainen maaseutu.



Ruokajärjestelmän kehittämisen päämääränä on vahvistaa kannattavaa, kestävää ja kehittyvää maataloutta sekä ruokajärjestelmää. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa alkutuotannon asemaa elintarvikeketjussa. Ympäristö ja ilmasto painopisteessä tarkoituksena on tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja torjuntaan. Maaseudun elinvoimaa kehitetään tukemalla maaseutuyrityksiä, yrittämisen edellytyksiä, elinvoimaisuuden säilyttämistä sekä parantamalla maaseudun palveluiden saavutettavuutta.



- Pohjois-Savon alueellisessa kehittämissuunnitelmassa on tunnistettu painopisteet, jotka perustuvat alueemme vahvuuksiin, osaamiseen ja pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Kehittämissuunnitelma mahdollistaa kattavia toimenpiteitä, joiden avulla voimme vastata rahoituskaudella väistämättä kohtaamiimme haasteisiin, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutuasiantuntija ja kehittämisvastaava Jaana Tuhkalainen.



Pohjois-Savon maaseudun kehittämiskohteisiin panostamalla tavoitellaan sitä, että



• Pohjois-Savo on eurooppalaisittain tunnettu, alueelliseen tuotantoon pohjautuva, vetovoimainen ruokamaakunta.

• Ilmasto- ja ympäristötavoitteet on liitetty osaksi elinkeinojen kehittämistä taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys huomioiden.

• Uudistumiskykyinen ja innovatiivinen maaseutuyrittäjyys sekä kehittyvä biotalous ovat keskeinen osa elinvoimaista maaseutua. Tutkimus- ja koulutusosaaminen vahvistavat elinvoimaisuutta.

Pohjois-Savon Leader-ryhmien strategioilla haetaan Leader-rahoitus tulevalle kaudelle

Pohjois-Savon Leader-ryhmien tulevan rahoituskauden strategiat palautettiin maa- ja metsätalousministeriöön kesäkuussa 2022. Leader-ryhmät Mansikka, Kalakukko ja Ylä-Savon Veturi tavoittelevat yhteensä noin 17 miljoonan rahoituskehystä. Kehittämisstrategiat antavat suuntaviivat alueiden kehittämiselle Leader-rahoituksella. Uudella kaudella Leader-toiminta ja -rahoitusmahdollisuudet uudistuvat, erityisesti yritysten ja elinkeinojen kehittämiseen on tulossa uusia tukimuotoja. Leader-rahoituksella edistetään myös ihmisten hyvinvointia maaseudulla.



Suomessa EU:n maaseuturahaston Leader-toimintaa halutaan kattavasti kaikille maaseutualueille. Toiminta perustuu Leader-ryhmien laatimiin kehittämisstrategioihin, joiden perusteella maa- ja metsätalousministeriö valitsee Leader-ryhmät ja myöntää niille tulevan rahoituskauden rahoituksen. Syksyn aikana hakemukset arvioidaan ja ministeriö tekee päätökset ryhmien rahoituksesta viimeistään vuoden 2023 alkupuolella, kun kansallinen rahoituskauden lainsäädäntö on voimassa.

Tavoitteena CAP -rahoituskauden 2023-2027 käynnistyminen vuoden 2023 aikana

Jokainen EU-maa laatii oman CAP-suunnitelmansa, joka hyväksytetään Euroopan komissiossa. Euroopan komissio hyväksyi 31. elokuuta 2022 Suomen CAP-suunnitelman vuosille 2023–2027. CAP-suunnitelman kansalliset lait koskien maaseudun kehittämisen tukia (yritys- ja hanketuet) ovat eduskunnan käsittelyssä ja tavoitteena on, että toimeenpano alkaa vuonna 2023. Lakivalmistelun rinnalla loppuvuoden aikana valmistellaan myös tarkemmat säädökset sekä rahoitusehdot. Uusi rahoituskausi käynnistyy, kun varat saadaan jaettu alueille. Uuden kauden käynnistymisestä tiedotetaan erikseen maa- ja metsätalousministeriön taholta.





Suomen CAP-suunnitelma kattaa maaseudun kehittämisen tukemisen lisäksi maatalouden rakennetuet ja pinta-ala- sekä eläinperusteiset tuet. CAP-lyhenne tulee EU:n yhteisestä maatalouspolitiikan tulevasta rahoituskaudesta (Common Agricultural Policy).

Maaseudun kehittämisen osalta jokainen ELY-keskus alue tekee oman maaseudun kehittämissuunnitelman yhteistyössä sidosryhmien kanssa maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat pitävät sisällään suunnitelman maaseudun hanke- ja yritystukien kohdentamisesta. ELY-keskukset myöntävät rahoituskauden tukia omien kehittämissuunnitelmiensa pohjalta, joten kullakin alueella on painotuksensa tukien myöntämisessä. Pohjois-Savon alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma rahoituskaudelle 2023-2027 on palautettu maa- ja metsätalousministeriölle syyskuun lopussa. Pohjois-Savon Leader-ryhmät ovat jättäneet strategiaehdotukset ministeriölle kesäkuussa.