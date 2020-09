Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 24.9.2020

Syyskuussa on satanut paljon. Nyt ennuste on sen suuntainen, että viime syksyn kaltaista haitalliseksi koettua vedenpintojen laskua ei syksyn edetessä tapahdu.

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,07. Pinta on nyt noussut 12 cm kahdessa viikossa ja nyt taso on 15 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon.

Iisalmen reitillä pinnat ovat lähellä kesäkauden ylärajoja. Ärhäkkäät sadekuurot ovat pitäneet vedenpinnat ja juoksutukset vaihtelevina. Säännöstelemättömän Sonkajärven vedenpinta nousi syyskuun kolmen ensimmäisen viikon aikana yhden metrin verran, mutta on viimepäivinä kääntynyt laskuun.

Nilsiän reitin alaosalla Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat myös lähellä ajankohdan ylärajoja. Juojärvellä pinta on vain hieman ajankohdan keskimääräistä ylempänä.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 10 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,23. Pinta on ollut viimeaikaisista sateista huolimatta edelleen laskeva.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi, Hankavesi ja Konnevesi ovat kaikki nousseet noin 10 cm ajankohdan keskimääräisten lukemien yli. Ainoastaan Suontee on vielä keskiarvonsa alapuolella.

Pohjavesitilanne

Pohjavesitilanne on sateiden ansiosta hyvä koko Pohjois-Savossa.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, puh 0295026823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot:

vesitalousasiantuntija Ville Matikka puh. 0295 026 262, ville.matikka(at)ely-keskus.fi