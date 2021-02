Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.2.2021

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,18. Pinta on laskenut 8 cm helmikuun alusta. Nyt taso on 18 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Jatkossa lisäjuoksutus aloitetaan uudestaan, mikäli pinnankorkeus alkaa nousta lähiviikkojen aikana. Lumitilanteen vuoksi nyt ei ole nousuvaraa.

Iisalmen reitillä Onki- ja Poroveden pinnat ovat luparajoissa. Nyt uuden säännöstelyluvan mukaisesti ei vielä aloiteta pintojen alentamista kevättulvaa varten. Juoksutukset ovat pakkasjakson myötä tasaantuneet. Ainakin maaliskuun alkupuoliskolla yritetään säilyttää nykyiset vesipinnat ilman suuria muutoksia.

Myös Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnankorkeudet ovat hieman ajankohdan keskimääräistä suurempia. Sama tilanne on etelämpänä Juojärvellä . Näiden vesistöjen säännöstelyluvissa on edelleen pakollinen kevätkuoppa, joten pintoja alennetaan koko maaliskuun ajan.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 43 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,53. Pinta on vaihdellut helmikuussa vain pari senttiä. Saman tyylinen tilanne ilman suuria muutoksia jatkuu myös maaliskuussa.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi ja Hankavesi ovat edelleen noin 20 cm ajankohdan keskimääräisten lukemien yli. Pinnat ovat laskeneet alle 10 cm kuukaudessa. Etelästä päin virtaava Suontee ja reitin alaosan keskusallas Konnevesi ovat 15 cm yli ajankohdan keskimääräisen ja säilyttäneet tasonsa helmikuussa. Maaliskuun vedenpintojen alenemiskausi ei riitä laskemaan vedenpintoja ajankohdan keskimääräisiin lukemiin ja sulamiskaudella on odotettavissa huomattava pintojen nousu.

Pohjavesitilanne

Pohjavesitilanne on märän syksyn perintönä hyvä koko Pohjois-Savossa, vaikka pinnat laskevat tyypillisesti.

Lumi- ja jäätilanne

Lumen vesiarvon vaihteluväli Pohjois-Savossa on 120 - 200 mm. Eniten lunta on Sonkajärvi - Rautavaara alueella. Muu osa Pohjois-Savoa on perinteisesti vähälumisempaa, mutta tällä hetkellä Pielavesi - Keitele alueella vaikuttaisi olevan tavallista runsaampi lumipeite, vesiarvoltaan noin 150 mm. Lumikerros on toistaiseksi paksuuteen nähden kevyttä. Omakotitalojen katot kestävät nykyisen lumikuorman.

Jäätilanne on vaihteleva ajoittain kireistä pakkasista huolimatta. Runsaat lumisateet ovat painaneet vettä jään päälle ja jäätilanne on vaihteleva myös pienissä järvissä. Todennäköisesti uveavantoja syntyy yleisesti lumen painamana. Viralliset mittaustiedot jään paksuudesta Pohjois- Savossa ovat noin 40 cm.