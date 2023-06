Pohjois-Savossa käynnissä ennätysmäärä vesistökunnostushankkeita

Viime syksynä haussa olleet valtion harkinnanvaraiset vesistökunnostusavustukset innostivat jälleen uusiahanketoimijoita ryhtymään vesistökunnostushankkeisiin. Uusia kunnostushankkeita on käynnistynyt kuluvan 2023 vuoden aikana yhdeksän kappaletta. Lisäksi yhdessä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeessa on myös työt aloitettu ja yksi hanke sai lisärahoitusta hankkeen loppuunsaattamiseksi. Aiempien vuosien 2021 ja 2022 aikana käynnistyneitä hankkeita on käynnissä 23, joten erilaisia kunnostustoimia vesistöjen tilan parantamiseksi tehdään tämän vuoden aikana yhteensä 32:ssa eri hankkeessa.



Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesienhoidon asiantuntija Sanna Katajamäki kertoo, että tänä vuonna avustuksia myönnettiin pääosin järvikunnostuskohteiden suunnittelu- ja toteutushankkeisiin.



- Avustusta saaneissa hankkeissa toteutetaan entistä enemmän valuma-alueen toimenpiteitä, kuten kosteikkokohteiden suunnittelua ja toteutusta. Myös hoitokalastus kunnostustoimenpiteenä sisältyy useaan hankkeeseen. Lisäksi hankkeisiin sisältyy vesistöjen tilan seurantaa, tarkentavien selvitysten laadintaa sekä viestintää muun muassa maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteistä. Hankkeiden koko ja laajuus vaihtelevat, mutta jokaisen avustusta saaneen hankkeen taustalla on vesienhoitoon liittyvä tavoite vesien tilan parantamisesta, Katajamäki kertoo hankkeiden sisällöistä.



Avustusta hankkeille myönnettiin tänä vuonna yhteensä noin 189 000 euroa sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön avustusmäärärahoista. Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on ollut lisätä vesistökunnostushankkeita sekä tukea asiantuntijaverkostojen toimintaa ja näin saada aikaan vaikuttavia vesien tilaa parantavia hankkeita. Vesiensuojelun tehostamisohjelma jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka ja jatko-ohjelman valmistelu on käynnissä. Vuosina 2021–2023 avustusta saaneet, parhaillaan käynnissä olevat kunnostushankkeet käyvät ilmi liitteenä olevasta kartasta sekä hankelistauksesta.

Uusi haku aukeaa jälleen loppusyksyllä - On aika aloittaa kunnostushankkeen valmistelu



Seuraava vesistökunnostusavustusten hakuaika on 17.10.-30.11.2023. Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin kunnostushankkeisiin, joissa ensisijaisena tavoitteena ovat konkreettiset vesistön tilaa parantavat toimenpiteet. Kohdevesistön tulee olla hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen tulee kohdistua riski. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmasta voi tarkistaa, onko vesistö ollut tarkastelussa vedenlaatutekijöiden, kuormituksen ja mahdollisten kunnostustoimenpiteiden osalta jo entuudestaan. Sähköinen toimenpideohjelma löytyy osoitteesta:

https://www.etpo.fi/pohjois-savo



Tässä vaiheessa kesää on hyvä tarkkailla omaa koti- tai mökkivesistöä. Yhteistyössä muiden vesistönkäyttäjien, ranta-asukkaiden ja vesialueen omistajien kanssa kannattaa pohtia mahdollista kunnostustarvetta ja -toimenpiteitä ja ottaa yhteyttä asiantuntijoihin. Apua lähtötietojen selvittämiseksi ja kunnostusajatusten tueksi on tarjolla Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry:n toteuttaman yhteistyön kautta. Olemalla yhteydessä heti alkuvaiheessa asiantuntijoihin, voidaan suunnata toimenpiteet keskeisimpiin asioihin ja ongelmallisimpiin kohteisiin. Yhteistyökokeilu on rahoitettu ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja kokeilu jatkuu vuoden 2024toukokuuhun saakka. Hanketoimijoille apu on maksutonta.