Pohjois-Savossa lokakuussa 10 600 työtöntä työnhakijaa

Pohjois­-Savossa oli lokakuun lopussa 10 624 työtöntä työnhakijaa, mikä on yli 2 100 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli lokakuun lopussa 582, mikä on yli 1 500 lomautettua vähemmän kuin viime vuonna ja noin 100 vähemmän kuin lokakuussa 2019.

Ilman lomautettuja työttömien määrä on reilut 10 000, eli 600 työtöntä vähemmän, kuin vuosi sitten. Koko maan työttömien osuus työvoimasta on 9,8 %.

Nuoria, alle 25­-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 1 300, eli 9 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömiä on 4 700, mikä on 13 % vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin laskenut viimeisten kuukausien aikana.

Seutukunnittain tarkasteltuna työttömyys aleni kaikilla Pohjois­-Savon seuduilla, eniten Varkauden seudulla (­25 %). Matalin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Sisä­-Savon seudulla (7,3 %) ja vastaavasti korkein Koillis­-Savossa (10,6 %).

Lokakuussa uusia avoimia työpaikkoja oli vajaa 4 300.

