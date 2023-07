Pohjois-Savossa oli kesäkuun lopussa 11 092 työtöntä työnhakijaa

Pohjois-Savon ELY-keskus päivitti työlupalinjaustaan 3.7.2023 09:49:51 EEST | Tiedote

Alueellisen työlupalinjauksen tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. ELY-keskuksen laatima alueellinen työlupalinjaus linjaa ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa. Päivitetty linjaus on voimassa 29.2.2024 asti.