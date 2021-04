Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta odottaa kaksisuuntaista koronaviestintää

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui verkkokokoukseen johtaja Terttu Savolaisen johdolla 6.4.2021 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksen teemana oli kriisinkestävyys ja koronaviestintä, josta asiantuntijaksi kokoukseen oli kutsuttu valtioneuvoston kanslian viestintäosaston osastopäällikkö Päivi Anttikoski. Kriisinkestokyvyn vahvistamiseksi on Anttikosken mukaan tärkeää, että kanavat pidetään alueilta auki hallinnossa molempiin suuntiin. Tehdään asioita yhdessä erityisesti nyt, kun suunnitellaan päätöksiä miten rajoituksia puretaan.

Ylijohtaja Savolainen nosti juuri viestinnän kokouksen teemaksi, koska sen onnistuminen epidemiatilanteessa on osoittautunut erittäin tärkeäksi epidemian hallinnan näkökulmasta.

”Uskon että niin Pohjois-Pohjanmaalla kuin Kainuussakin hyvä tilanne johtuu paljolti alueen toimijoiden hyvästä yhteistyöstä ja viestinnästä,” Savolainen kiteytti. Savolaisen mukaan hybridistrategian malli on osoittautunut erinomaisen hyvin toimivaksi Suomessa, jossa on vahvat toimijat alueella ja kunnissa.

Hyvällä viestinnällä voidaan myös vahvistaa kansalaisten kriisinsietokykyä ja motivoida kansalaiset rajoitusten noudattamiseen pitkäkestoisessa kriisissä. Se, että kansalaiset ymmärtävät rajoitusten oikeasuhtaisuuden ja tarpeellisuuden, on olennaista.

Anttikoski tähdensi jokaisen viranomaisen velvollisuutta viestimiseen, jonka varmistamiseksi valtioneuvosto on parantanut eri viranomaisten tiedottamistoimien koordinointia.

Hänen mukaansa alueiden ja kansalaisten pitää tulla kuulluksi. Siksi kanavat on pidettävä auki molempiin suuntiin. Suuri merkitys on alueellisella ja paikallisella lehdistöllä sekä sähköisillä viestimillä, jotka tavoittavat hyvin kansalaisia. Tautitilanne on erilainen eri osissa Suomea. Rajoitusten ja suositusten noudattaminen on perussyy siihen, miksi tautitilanne on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pysynyt hyvin hallinnassa. Ajankohtainen koronatilanne Pohjoisessa on Anttikosken mukaan tuiki erilainen, kuin pääkaupunkiseudulla ja pahimmilla epidemia-alueilla.

Valtioneuvoston viestinnän tavoitteena on tuottaa selkeä ja ymmärrettävä tietoa epidemian kulusta, viranomaisten toimista koronaviruksen torjumiseksi sekä toimien perusteista. ”Viestintää tehdään tavalliselle ihmiselle, jonka on ymmärrettävä tilanne ja sen vaatimat rajoitukset helposti voidakseen toimia oikein” osastopäällikkö Anttikoski kertoi.

Koronakriisin alusta saakka toiminutta Suomi toimii –viestintää on tehostettu, josta esimerkkejä ovat ohjelmat Radio Pookilla, Radio Novalla ja Helsingin Sanomien Supla-palvelun podcasteissa.

Demokraattisessa kansalaisyhteiskunnassa kaikkien tulisi kokea tulleensa kuulluksi.

Tartuntoja ennaltaehkäistävä työpaikoilla

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtajan sijainen, ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala kertoi, että työsuojelun vastuualue valvoo riskiperusteisesti työntekijämäärältään suurten yhteisten työpaikkojen vaarojen arvioinnin ajantasaisuutta koronaviruksen osalta. Kohteet ovat pääosin rakennusalalla, suurteollisuudessa ja kaivoksissa.

”Reagoimme toimintaympäristön muutoksiin ja tilanteen mukaan lisäämme valvonnan volyymiä tai kohdennamme valvontaa,” Rajala kertoi.

Alueilta tietoa päättäjille

Pohjois-Suomen valmiustoimikunnan kokouksessa kuultiin myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Kainuun soten, Oulun ja Kuusamon kaupunkien ja Jokilaaksojen alueen turvallisuusfoorumin, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, sekä ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten tilannekatsaukset.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tilanne on varsin rauhallinen. Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmässä arvioidaan tänään 6.4.2021 onko edellytyksiä siirtyä kiihtymisvaiheesta perustasolle. Kainuu on ollut perustasolla 9. helmikuuta alkaen.

Aluehallintovirasto on viime viikolla tehnyt päätökset pakollisista terveystarkastuksista alueensa rajanylityspaikoilla. Vartiuksen rajanylityspaikalla maahan saapuvat on testattu jo pitkään vapaaehtoiselta pohjalta. Viikolla 13 kaikki ovat suostuneet testiin ja ainoat testaamattomat ovat ennen v. 2008 syntyneitä lapsia.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 27.4.2021 klo 10.00.

Lisätietoja:

Terttu Savolainen, ylijohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

050 583 9912, terttu.savolainen@avi.fi

Linkki UKK-vastauksiin:

Lue vastauksia yleisiin kysymyksiin koronasta aluehallintoviraston verkkosivuilta, UKK - Koronavirus COVID-19, http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset