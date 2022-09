Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa Kuusamon Suurpetokeskusta koskevan päätöksen ma 26.9.2022 kello 12

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on keskeyttänyt Yrjö & Hanna Oy:n Tammistokodin toimintayksikön toiminnan Tampereella 22.9.2022 23.9.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Yksikössä on ollut pitkään haasteita välittömän asiakastyön mitoituksessa, ja työvuoroista on puuttunut luvan mukaista henkilöstöä. Tampereen kaupunki on ottanut yksikön toiminnan haltuunsa ja jatkaa asiakkaiden hoitoa ja hoivaa.