Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valvoo anniskelupaikkoja tehostetusti

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto suorittaa tehostettua valvontaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sijaitseviin ravitsemisliikkeisiin ensi perjantaista syyskuun loppuun saakka. Valvontakäynneillä kiinnitetään ensisijaisesti huomiota tartuntatautilain säännösten noudattamiseen, mutta myös alkoholilain säännösten noudattamista valvotaan. Valvonnan ohella käynneillä annetaan myös ohjausta ja neuvontaa.

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo 07 - 00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05 - 01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoita.

Jokaisella asiakkaalla tulee sisätikoissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Ulkoterasseilla asiakkaalla ei tarvitse olla omaa istumapaikkaa, mutta etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Ravintolan on myös noudatettava yleisiä hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteitaan, joita ovat mm tilojen ja pintojen puhtaana pitäminen, mahdollisuus käsien puhdistamiseen, riittävä väljyys sekä kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa sen toimintaan ja sisä- ja ulkotilojen käyttöön säädetyt velvollisuudet ja rajoitukset.

Tehostettua valvontaa toteutetaan 20.8. – 30.9.2021 välisenä aikana.

Lisätietoja medialle:

Alkoholiylitarkastaja Ari Kilponen 0295 017 571

Alkoholiylitarkastaja Sari Koski 0295 017 219