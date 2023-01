Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohteen johto tapasivat ensi kerran

Esteettömyyssääntely tuo uusia digitaalisia palveluita saavutettavuusvaatimusten piiriin 23.1.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Esteettömyysdirektiivin toimeenpaneva lainsäädäntö tulee voimaan 1.2.2023. Kyseessä on laaja lakipaketti, jossa on tehty muutoksia useaan eri lakiin, mukaan lukien lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (digipalvelulaki). Esteettömyysdirektiivin tavoitteena on lisätä esteettömien tuotteiden ja palvelujen saatavuutta ja helpottaa näin vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää. Muutokset digipalvelulakiin vaikuttavat myös aluehallintovirastoon, joka valvoo ja ohjaa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamista.