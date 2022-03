Pohjois-Suomen Etno kutsuu mukaan näyttelyyn: Meistä – About us kertoo etnisiin vähemmistöihin kuuluvista ja rodullistetuista LHBTIQ+-ihmisistä Suomessa

Homoseksuaalisten tekojen dekriminalisoinnista on Suomessa kulunut yli 50 vuotta. Tästä lähtien sateenkaari-ihmisten näkyvyys ja oikeudet ovat vahvistuneet, mutta merkittävistä edistysaskelista huolimatta työtä tarvitaan edelleen, jotta kaikkien sateenkaari-ihmisten oikeudet toteutuvat.



Meistä on Aleksandra Lemken valokuvanäyttely, jonka tavoitteena on voimauttaa ja lisätä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ja rodullistettujen sateenkaari-ihmisten näkyvyyttä Suomessa. Näyttely haastaa sateenkaariyhteisön valkoisuuden ja tuo näkyviin yhteiskunnassamme ilmenevän moniperustaisen syrjinnän sekä tarinoita, jotka kuuluvat myös sateenkaari-Suomeen. Aloite näyttelyn tuomisesta Ouluun tuli Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnalta (Etno). Neuvottelukunnan keskeinen tehtävä on mahdollistaa eri väestöryhmien välistä vuoropuhelua ja sen kautta edistää yhdenvertaisuutta.



Näyttely avataan 4.3.2022 klo 17:00 Kulttuuritalo Valveen Health to Organic -ravintola Konstilassa, osoite Hallituskatu 7 90100 Oulu. Valokuvaaja Aleksandra Lemke on mukana avajaisissa. Näyttely on koettavissa ilmaiseksi ravintola Konstilassa aina huhtikuun 2022 alkuun saakka.



Meistä - About Us haluaa herättää sekä etnisiä että sateenkaarevia vähemmistöjä pohtimaan monimuotoisuutta yhteisöjen sisällä, kannustaa suurta yleisöä keskustelemaan vähemmistöjen kokemasta syrjinnästä sekä edistää vastakkainasettelujen purkamista – ihmisillä voi olla monenlaisia identiteettejä ja yhdenvertaisuus tulisi olla tavoitteena taustoista riippumatta.



“Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuus molemmat ovat hyvin liukuvia minulle. Juuri nyt näen ne enemmän matkana ilman tarkkaa päämäärää mutta pysähdyksin, jotka määrittävät kulkemaani suuntaa. Suunta saattaa vaihtua muttei mikään pysähdys ole turha tai loputon. Olen edelleen matkan alussa itseni löytämiseen, eikä minulla ole selkeitä vastauksia vielä hetkeen. Tämä näyttely ja täysivaltainen kokemus ovat vahvistaneet minua epätarkassa identiteetissäni: on ok, ettei tiedä tarkalleen, mutta voi antaa itsensä olla olemassa ruskeana, ei-binäärinä, biseksuaalina yksilönä nyt ja tajuta loput myöhemmin." – Jay



Aleksandra Lemke (s.1989) on puolalaistaustainen vantaalainen ammattilaisvalokuvaaja, joka on erikoistunut muotokuva- ja muotivalokuviin. Ihmiset, vaatteet, paikat ja luonnonvalo toimivat hänen inspiraationsa lähteinä.



Näyttelyhankkeen ovat toteuttaneet oikeusministeriön tuella Pohjois-Suomen Etno ja Oulun kaupunki yhteistyössä kulttuuritalo Valveen kanssa.



Avajaiset perjantaina 4.3.2022 klo 17.00 Kulttuuritalo Valveella.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy – tervetuloa!