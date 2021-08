Pohjois-Suomen valmiustoimikunta huolissaan perusterveydenhuollon kuormittumisesta

Jaa

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui tiistaina 24.8.2021 syyskauden ensimmäiseen, mutta korona-aikana jo 31. kokoukseensa. Valmiustoimikunta kävi läpi alueensa ajankohtaisen turvallisuustilanteen. Valmiustoimikunta päätti osallistua seuraavassa kokouksessaan 9.9.2021 Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen valmiusharjoitukseen, POHJOINEN 21.

Koronaepidemiasta vain vähän sairaalapotilaita – perusterveydenhuolto kuormittunut

Lomakaudelta on jouduttu palaamaan koronapandemian kannalta selvästi ennakoitua haastavampaan tilanteeseen, puheenjohtaja ylijohtaja Terttu Savolainen totesi avauksessaan. Koronakoordinaatioryhmien suosituksesta sekä Pohjois-Pohjanmaa että Kainuu ovat kiihtymisvaiheessa, mutta voimakkaalta sairaalakuormitukselta on onneksi vältytty hyvin edenneitten rokotusten ansiosta.

Sairaalakuoritus on vähäistä, mutta epidemiatoimet työllistävät perusterveydenhuoltoa. Muu terveydenhuolto kärsii runsaan testauksen, jäljityksen ja altistuneiden karanteenien takia.

Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanteesta koordinaatioryhmä linjasi viime viikolla, ettei välitöntä tarvetta yleisötilaisuuksien rajoituksille ollut. Parhaillaan aluehallintovirastoissa tarkastellaan STM:n tuoreimpien ohjauskirjeiden vaikutuksia päätöksiin.

Kainuussa on voimassa 27.8.2021 saakka tartuntatautilain 58§ mukainen rajoitus yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokouksista. Päätöksen jatkamisen välttämättömyyttä arvioidaan.

Valtioneuvoston määräämät ravintolarajoitukset ovat alueellamme kiihtymisvaiheen mukaisesti voimassa.

Harjoitus syyskuussa väestönsuojelusta ja informaatiovaikuttamisesta

Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen POHJOINEN21-valmiusharjoituksen toiminnallinen osuus on syyskuun ensimmäisellä viikolla. Se keskittyy väestönsiirtoon ja informaatiovaikuttamiseen.

Tavoitteena on selvittää, miten hyvät valmiudet Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan viranomaisilla on siirtää väestö ripeästi turvaan vaaralliselta alueelta. Harjoitusviikon toinen kokonaisuus keskittyy informaatiovaikuttamiseen osana hybridivaikuttamisen keinovalikoimaa. Harjoituksessa testataan ja kehitetään toimintamalleja, miten vastata informaatiovaikuttamiseen paikallisella sekä alueellisella tasolla.

Valeuutiset on pyrittävä torjumaan ja korjattava

Valmiustoimikunnan puheenjohtaja Terttu Savolainen otti esiin valitettavan ilmiön, disinformaation, eli valeuutiset, joiden määrä on viime aikoina lisääntynyt. Väärää tietoa on jaettu erityisesti rokotuksista.

Olemme eläneet korona-aikaa runsaan vuoden ja edelleen näillä valeuutisilla on valitettavasti vaikutusta.

Myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakkailleen jakamaa tietoa oli yhdistetty virheellisesti rokotevastaiseen kampanjaan eri puolilla Suomea viikkojen 32 ja 33 aikana. Virasto julkaisi aiheeseen liittyen tiedotteen 18.8.2021, josta myös Kaleva uutisoi.

”Koimme aluehallintovirastoissa, että virheellisen tiedon jakamiseen on tärkeää puuttua ensi tilassa. Kyseessä oli tahallista viranomaisviestin vääristelyä. Meidän virkamiehemme sähköpostissa maskien käyttöön kouluissa antamaan vastaukseen oli jatkoviesteissä yhdistetty rokote- ja maskivastainen kampanjateksti.”

”Meidän on myös valmiustoimikuntana tärkeää tiedostaa, että väärää tietoa levitetään näinä aikoina paljon,” puheenjohtaja Savolainen muistutti.

On myös erittäin huolestuttavaa, että alueellamme toimiva päivittäistavaraliike näyttää suhtautuvan välinpitämättömästi koronaviruksen leviämisen estämiseen, ja tuo sen myös julkisuuteen.

Valmiustoimikunta muistuttaa, että erityisen alttiita vääristellylle tiedolle ovat lapset ja nuoret. Vanhempien, koulun ja viranomaisten on syytä huolehtia, että kaikki kansalaiset, myös lapset, saavat luotettavaa tietoa.

Mi­ten tun­nis­taa vää­rää tai har­haan­joh­ta­vaa tie­toa?

Eri­tyi­ses­ti in­ter­net-ai­ka­kau­del­la val­ta­vas­ta tie­to­vir­ras­ta on usein vai­keaa erot­taa luo­tet­ta­vaa tie­toa epä­luo­tet­ta­vas­ta. Täl­löin on hy­vä ot­taa sel­vää mi­kä on tie­don läh­de, ku­ka sen esit­tää tai mah­dol­li­ses­ti hyö­tyy epä­to­sien tie­to­jen le­vit­tä­mi­ses­tä.

Esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­lon tai lää­ke­tie­teel­li­sen tut­ki­tun tie­don rin­nal­la esi­te­tään us­ko­muk­sia tai mie­li­pi­tei­tä, joi­ta usein tul­ki­taan ta­sa­ver­tai­si­na, vaik­ka nii­den to­sia­siat ei­vät si­tä oli­si­kaan.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 9.9.2021 valmiusharjoituksen tiimoilta.

