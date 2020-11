Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kannustaa varovaisuuteen isänpäivän, pikkujoulujen ja itsenäisyyspäivän vietossa (Pohjois-Suomi)

Asiantuntijoista koostuvan koordinaatioryhmän ja kaupungin omien linjausten mukaisesti Oulun kaupungin alueelle määrätyt muuta Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta tiukennetut suositukset ovat voimassa 12.11.2020 asti.

Syysloma kiihdytti viruksen ilmaantumista

Pandemia pahenee maailmalla ja Euroopassa. Vain omilla toimilla jokainen kasalainen voi torjua ja hidastaa taudin leviämistä Suomessa. Syysloman vietto näkyi tartuntojen ja altistumisten kasvuna Pohjois-Pohjanmaalla.

Valmiustoimikunta kuuli sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Terhi Nevalan ja eri viranomaistahojen ajankohtaiskatsaukset pandemiatilanteeseen. Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoi alueella esiintyneiden tartuntaryppäiden torjuntatoimista, testauksesta, jäljityksen lisäämisestä, karanteeneista ja kansalaisten todella suuresta tiedon tarpeen kasvusta.

Tauti leviää juhlissa, perhepiireissä ja harrastuksissa

Valmistoimikunta kehottaa nyt kaikkia pohtimaan uusia muotoja isänpäivän, pikkujoulujen ja itsenäisyyspäivän viettoon ja estämään viruksen leviäminen perhepiirissä, harrastuksissa ja erilaisissa kokoontumisissa. "Nyt kannattaa olla tarkkana, koska juuri perhepiirissä ja harrastuksissa tauti herkimmin leviää," ylijohtaja Savolainen muistutti.

Valmiustoimikunta muistuttaa, että yritysten pikkujoulujuhlinnan sijaan oman alueen työllisyyttä voi tukea muistamalla henkilöstöä ja asiakkaita lähiyritysten tuotteilla, lahjakorteilla ja noutoruokapaketeilla. Kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovisen mukaan kaupan-, teollisuuden- ja rakentamisen aloilla korona on vaikuttanut suhteellisen vähän. Matkailussa ja elektroniikkateollisuudessa erilaisten matkustusrajoitusten vaikutus on tuntuva. Elyn mukaan työllisyys toipui viime kevään notkahduksesta syksyllä, mutta tilanteen paranemisen vauhti on hidastunut ja jotkut lomautuksista päättynevät irtisanomisiin.

Ruka Nordic - talviurheilutapahtuma järjestetään

Koillismaan valmiustoimia kuvannut Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen kertoi, että suurten ponnistusten tuloksena Ruka Nordic Opening- talviurheilutapahtuma pystytään järjestämään Rukalla. "Olemme panostaneet testauksiin, erilaisiin karanteeneihin ja muihin varotoimiin tartuntatautilääkäreiden ohjeiden mukaisesti, " Manninen kertoi. Tämä on eräs osoitus, että tapahtumia pystytään järjestämään turvallisesti ja Suomi voidaan pitää toiminnassa.

Pohjois-Suomen virusturvallisten matkailukäytävien rakentamisen vaiheista valmiustoimikunnalle kertoi Kainuun turvallisuusfoorumin puheenjohtaja Pentti Malinen Kajaanista. Jokilaaksojen valmiusfoorumin puheenjohtaja Ari Nurkkala kannusti kaikkia toimijoita jatkamaan kansansivistystä viruksentorjunnassa ja vahvistamaan kriisinkestävyyttä.

Kannustetaan nuoria vastuullisuuteen

Koronaepidemian jatkuessa valmiustoimikunta kantoi huolta erityisesti koululaisten ja nuorten jaksamisesta. Rauhattomuutta ja jopa väkivaltaisuutta on tullut esiin todella huolestuttavasti.

Valtioneuvosto linjasi äskettäin liikunta- ja harrastustoimintaan liittyvistä suosituksista. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti koordinaatioryhmän suosituksesta koko alueelle tarkoitetun informaatiotilaisuuden torstaina 29.10.2020. Mukana oli kaikkien alueen kuntien edustus, pääosin kuntien terveys-, sivistys-, ja liikuntatoimen viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Tilaisuuteen osallistuneita oli noin 100 henkeä, juuri heitä, jotka ovat keskeisesti mukana eri tilaisuuksien järjestelyissä. Infektiolääkäri Teija Puhto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta vastasivat runsaisiin kysymyksiin.

Uusi asetus ohjaa ravitsemisliikkeiden toimintaa

Hallitus on myös antanut uuden valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Asetuksessa on säädetty rajoitukset anniskelulle, aukioloajoille ja asiakasmäärille taudin etenemisvaiheen mukaisesti. Ravintoloilla on pääasiallinen ja omavalvonnallinen vastuu säädöksissä asetettujen rajoitteiden ja tavoitteiden noudattamisesta.

Aluehallintovirasto valvoo rajoitusten ja säännösten noudattamista ravintoloissa ja saa tarvittaessa poliisilta virka-apua mikäli ravintolan sulkeminen on tarpeen.

Lisätietoja

Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja

terttu.savolainen@avi.fi, puhelin 0295 017 551

