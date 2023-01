Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kävi läpi suunnitelman alkaneelle vuodelle

Puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolainen totesi esittämässään tilannekuvassa, että valmiustoimikunnassa erityisen keskeistä on varautumisen konkreettinen edistäminen.

”Nykyinen turvallisuustilanne ja Nato-jäsenyys edellyttävät meiltä myös siviilivalmiuden osalta aktiivista otetta ja ennen muuta yhteistyötä eri tahoilla,” ylijohtaja korosti.

Kriiseissä, kuten kolmen viime vuoden korona-aikana syntyneet verkostot on todettu hyödyllisiksi myös kokonaisturvallisuuden näkökulmasta ja niiden toiminta on vakiintunut.

”Pitkittynyt Venäjän hyökkäyssota kysyy meidän kaikkien kriisinsietokykyä. Erityisesti se koettelee niitä, joiden toimeentuloon sota vaikuttaa, inflaation, korkojen ja energian hinnan nousuina. Tosin nyt voimme olla tyytyväisiä leudosta ja tuulisesta talvesta, joka vaikuttaa energian hintaan,” Savolainen valotti tämän hetken tilannekuvaa.

Savolainen muistutti valmiustoimikunnassa edustettuina olevia tahoja, että tärkeää havaita kriisien vaikutukset lasten ja nuorten turvallisuuden tunteeseen.

”On tärkeää huolehtia siitä, että lapsilla ja nuorilla on turvallinen kasvuympäristö. Tätä ei voi liikaa korostaa,” hän tähdensi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen kertoi 1.1.2023 alkaneen toiminnan tilanteesta sekä varautumisen edistämisen ja yhteistoimintatarpeiden tehtävistä. Turvallisuuslautakunnan päätökset ohjaavat pelastussuunnittelua ja sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskus kokoaa, analysoi ja välittää tilannekuvaa varautumisen ja valmiussuunnitelman mukaisesti muille toimijoille kunnissa ja valtionhallinnossa.

Kainuun hyvinvointialueen toiminnan ja vielä valmistelussa olevan järjestämissuunnitelman esitteli toimialajohtaja Sami Mäenpää. Pelastusjohtaja Anssi Parviainen kertoi valmiuden ja varautumisen suunnittelusta. Pelastustoimi on kiinteässä yhteydessä hyvinvointialueen organisaatiossa ja sen turvallisuusjaos käsittelee Kainuussa riskienhallintaan, turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät asiat.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Terttu Savolainen, p. 0295 017 551

etunimi.sukunimi@avi.fi

Liitteet:

Pohjois-Suomen alueellisen valmiustoimikunta pähkinänkuoressa

Valmiustoimikunta on alueellista varautumista ja valmiussuunnittelua yhteensovittava toimielin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa.

Aluehallintovirastolla on lakisääteisenä tehtävänä varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen sekä valmiussuunnittelun yhteensovittaminen. Lisäksi viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella, aluehallintoviraston tehtävänä on tukea toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla on ylijohtajan johdolla kokoontuva alueellinen valmiustoimikunta edellä mainittujen tehtäviensä hoitamiseksi ja muun kokonaisturvallisuuteen liittyvän yhteistoiminnan edistämiseksi aluehallintoviraston toimialueella. Valmiustoimikunnan jäseninä on sellaisia keskeisiä yhteistyötahoja aluehallintoviraston toimialueelta, joilla on merkittävä rooli varautumisessa sekä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa paitsi oman toimintansa osalta niin alueellisen yhteistoiminnan näkökulmasta. Valmiustoimikunnan kokouksiin kutsutaan tarvittaessa erikseen myös muiden toimijoiden edustajia ja asiantuntijoita.

Aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin kuuluu valtioneuvoston ohjesäännön mukaan sisäministeriön toimialaan. Sisäministeriössä pelastusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat aluehallinnon yhteistä varautumista poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin.

Valmistoimikunnan puheenjohtajana toimii Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja sekä varapuheenjohtajana pelastustoimi ja varautuminen vastuualueen johtaja.

Pohjois-Suomen alueellisen valmiustoimikunnassa edustettuna olevat tahot

Kainuun elinkeno-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kainuun prikaati

Kainuun rajavartiosto

Kajaanin kaupunki

Kainuun hyvinvointialue

Kainuun valmiusfoorumi

Jokilaaksojen turvallisuusfoorumi

Oulu-Koillismaan valmius ja turvallisuus foorumi

Pohjois-Pohjanmaan elinkeno-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde)

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Länsi-Suomen merivartiosto

Oulun poliisilaitos

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Oulun kauppakamari

Oulun kaupunki

Maahanmuuttovirasto

Suojelupoliisi

Oulun käräjäoikeus

Kainuun käräjäoikeus

Pohjois-Suomen elinkeinoelämän alueellinen varautumisyhteistyö - toimikunta (ELVAR-toimikunta)

Suomen Punainen Risti, Oulun piiri

Yleisradio Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomi

Turvallisuus ja varautuminen