Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: koronarajoituksien purku on oltava maltillista ja asteittaista

Keski-Pohjanmaan paikalliset tartuntaryppäät osoittavat, että riski tartuntatilanteen nopeasta huononemisesta on todellinen. Siksi on tärkeää yhä noudattaa annettuja suosituksia.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunnan 18.5. pidetyssä kokouksessa todettiin, että alueen sairaanhoitopiireissä on pärjätty epidemian torjunnassa hyvin, mutta tilanne on herkkä muutoksille.

- Nopeat muutokset huonompaan suuntaan ovat mahdollisia.Esimerkkinä tästäKeski-Pohjanmaa, joka siirtyi vauhdilla maan parhaasta tautitilanteesta huonoon. Virusta on edelleen liikkeellä. Siksi meidän tulee yhä noudattaa annettuja ohjeita. Rajoituksia tulee purkaa maltillisesti ja asteittain. Rokotuksista ei ole vielä tässä vaiheessa riittävää suojaa, totesi toimikunnan puheenjohtaja, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen.

Exit-strategia nojaa rokotuksiin

Rokotuksen saaneita suomalaisia on tällä hetkellä 2,1 miljoonaa. Kokouksessa vieraillut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoi, että Suomen exit-strategia nojaa rokotuksiin. Salminen arvioi, että kesäkuun loppuun mennessä riskiryhmien rokotesuoja on jo hyvä. Tavoitteena on tarjota rokotusmahdollisuus kaikille yli 16-vuotiaille heinäkuun loppuun mennessä.

Salminen muistutti myös, että tautitilanne voi alueellisesti huonontua nopeasti ja rajoituksia voidaan joutua palauttamaan käyttöön.

Korona-ajan oppeja hyödynnetään

On tärkeää, että koronavuoden opit hyödynnetään alueellisen varautumisen kehittämisessä. Valmiustoimikunta tulee arvioimaan toimintaansa alueellisen varautumisen ja valmiuden kehittämisessä.

-Meillä on nyt konkreettinen tuntuma siitä, miten laajamittainen kriisinhallinta vaikuttaa arkipäivän elämäämme. Me tiedämme käytännön tasolla, mitä onnistunut epidemian hoito vaatii, ja mitkä ovat kriisinhoidon menestyksen avaimet. Kriisin jälkihoitona meidän tulee yhdessä pohtia, miten meidän tulisi koronavuoden oppien valossa varautua alueellisesti jatkossa, ylijohtaja Savolainen totesi.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 8.06.2021 klo 10.00.