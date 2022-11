Pohjois-Suomi on ympäristöasioissa hyvin laaja ja moni-ilmeinen alue

”Iso osa toimialueistamme on arktista aluetta napapiirin pohjoispuolella sisältäen myös saamelaisalueet. Olemme ainoa alue, jolla on kolme rajanaapuria. Tämä värittää myös virkamiesten työtä yksittäisissä hankkeissa,” ylijohtaja Terttu Savolainen kertoi.

”Vuorovaikutteisuus ja yhdessä oppiminen leimaa elyjen ja avien yhteistyötä Pohjoisessa, totesi ylijohtaja Jonas Liimatta.

Johtaja Sami Koivula Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöluvat-vastuualueelta totesi avauspuheenvuorossaan, että demokraattiseen oikeusvaltioon kuuluu hallintolain mukainen asioiden perusteellinen valmistelu ja myös valitusoikeus viranomaisten päätöksistä.

Ylijohtaja Savolainen myönsi, että lupaprosessien pitkät käsittelyajat ovat olleet haasteena hyvin pitkään, koko aluehallintovirastojen toiminta-ajan. ”Olemme saaneet lisäresursseja ympäristölupahakemusten käsittelyyn ja nyt viimeisempinä vihreään siirtymään tarkoitetut resurssit, hän kiitti.

Lupaprosessien nopeuttamiseksi virasto on korostanut, että ennakkoneuvottelut ja hyvin tehdyt hakemukset auttavat merkittävästi käsittelyä. Tavoitteena on edelleen nopeuttaa lupaprosessia, jotta meidän asiakkaamme pääsisivät toteuttamaan tarpeellisia hankkeita. Ylijohtaja motivoi alan väkeä työn tärkeydellä ja merkityksellä: ”On Suomen yhteinen asia, että saamme hankkeita eteenpäin.”

Painopiste siirtyy kiertotalouden, vihreän siirtymän ja hiilineutraalisuuden suuntaan

Viime vuosien aikana ympäristöluvituksessa on ollut todella suuria lupaprosesseja. Kaivosteollisuuden hankkeiden lisäksi työtä vaativat paljon metsäteollisuuden uudet suurhankkeet.

”Tulevaisuuden painopiste on kiertotaloudessa ja vihreän siirtymän hankkeissa, jotka edistävät toimintojen siirtymistä hiilineutraalisuuden suuntaan”, ylijohtaja Savolainen uskoi.

Ylijohtaja Savolainen on havainnut vaikutuksia Suomeenkin sillä, että EU:n piirissä on herätetty keskustelua Venäjän hyökkäyssodan johtopäätöksistä. On nähty kasvavaa tarvetta Euroopan riippumattomuudesta kriittisistä tuontimineraaleista. Kaivosteollisuuden mineraaleissa pitäisi päästä omavaraisuuteen.

Osaavien lupaprosessien ansiosta ympäristön tila pysyy hyvänä ja matkailu ja teollisuus voivat elää rinta rinnan ja tuovat hyvinvointia ja elinvoimaa Pohjoisessa.

Lapin kauppakamari on laskenut, että pohjoisessa, Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella, suunnitellaan erilaisia investointeja 47 miljardin euron edestä.

”Suurin osa näistä varmastikin tarvitsee ympäristö- tai vesiluvan ja varmasti osa näistä on vihreän siirtymän hankkeita, jotka käsitellään kiireellisenä ohituskaistalla. Edelleen tarvitsemme lisäresursseja vihreän siirtymän vauhdittamiseen, ylijohtaja Savolainen uskoi.

Ympäristö- ja vesilupapäivät Oulussa 9.–10.11.2022

Valtakunnalliset ympäristö- ja vesilupapäivät ovat ympäristöalan ammattilaisten tärkein yhteisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön tapahtuma. Mukana Pohjois-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä tilaisuudessa on lähes 500 kuntien ja valtion ympäristöalan ammattilaista.

