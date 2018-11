Pohjoismaiden neuvoston sosialidemokraatit: Pohjoismaiden tehostettava ilmastotyötään vahvistamalla hiilinielujen käyttöä

SDP:n Harakka: Caruselli on pysäytettävä – tasevapautus poistettava 26.10.2018 13:19 | Tiedote

Sähkönsiirtoyhtiö Carunan verovälttely on aiheuttanut Suomen valtiolle arviolta 12 miljoonaan euron menetykset vuosittain, ilmenee Finnwatchin tänään julkaisemasta selvityksestä. Caruna on hyödyntänyt korkojen vähennysoikeudessa niin sanottua tasevapautusta. ”Tämä Caruselli, Carunan verovälttely, on saatava loppumaan poistamalla tasevapautus. Muutos on mahdollinen juuri nyt, kun osana EU:n veronkiertodirektiivin toimeenpanoa eduskunnassa käsitellään korkovähennysrajoitusten muutoksia. SDP on vaatinut ja vaatii porsaanreikien tukkimista”, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän valtiovarainvastaava Timo Harakka. Yksityisten terveydenhuoltokonsernien korkokikkailu, jolla Mehiläinen ja Attendo välttelivät verojaan, herätti suurta pahennusta 2011. Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd.) esittämä korkovähennysten rajoitus lopetti räikeimmät tapaukset 2014, ja vielä keväällä valtiovarainministeriö oli tiukentamassa lakia edelleen EU:n veronkiertodirektiivin hengessä. Elinkeinoelämän painostuksesta