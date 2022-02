Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 kirjallisuuspalkinnon ehdokkaina Kristina Carlsonin Eunukki ja Kaj Korkea-ahon Punainen huone

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen kulttuuriyhteyteen ja antaa tunnustusta ainutlaatuisista taiteellisista saavutuksista.

Alla raadin perustelut Suomen ehdokkuuksille:

Kristina Carlson – Eunukki

”Olen seitsemänkymmentävuotias, ehkä vähän nuorempi, ehkä vähän vanhempi. Tarkkaa ikääni en tiedä. Olin yhdeksänvuotias, kun minut leikattiin ja jäin hoviin. Hovissa sain uuden nimen Wang Wei.” Näin esittäytyy Eunukki-romaanin minäkertoja, täysinpalvellut hovieunukki, joka muistelee elämäänsä Song-dynastian hovissa 1100-luvun Kiinassa. Wang Wein kertomien anekdoottien kautta teoksessa pohditaan ikuisia teemoja kuten rakkautta ja kuolemaa, valtaa ja sivullisuutta.

Kristina Carlson tutkii romaanissaan yksinäisyyttä, ihmisyyttä ja yksilön suhdetta yhteiskuntaan. Teoksen kaukainen aika ja miljöö toimivat vieraannuttavasti ja korostavat vanhan eunukin pohdintojen iätöntä luonnetta. Carlsonin kirkas, täsmällinen kieli on lyyristä, usein aforistista, ja tuokiokuvat ovat kuin kiinalaisia runoja tai puupiirroksia.

Kristina Carlson (s. 1949) on työskennellyt Suomen Kuvalehden toimittajana ja julkaissut nuortenkirjoja nimellä Mari Lampinen. Hänen ensimmäiselle romaanilleen Maan ääreen myönnettiin Finlandia-palkinto 1999. Toisesta romaanistaan Herra Darwinin puutarhuri (2009) hän sai kirjallisuuden valtionpalkinnon ja Kiitos kirjasta -mitalin, ja teos oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

Kaj Korkea-aho – Punainen huone

Nuori ja hieman masentunut kirjailija-muusikko kyllästyy köyhään taiteilijaelämäänsä, ja häntä alkavat kiehtoa pikavoitot ja oikotiet onneen. Mitä, jos joku tarjoaisi hänelle upean asunnon vastineeksi romaanin kirjoittamisesta? Päähenkilö laittaa puolileikillään Hufvudstadsbladetiin ilmoituksen ja saa vastauksen henkilöltä, joka vaikuttaa Hercule Poirot’n ja Mefistofeleen yhdistelmältä.

Korkea-ahon teksti haastaa osuvasti monia aikamme käsityksiä vallasta, yliotteesta, halusta ja tunteiden valtaan heittäytymisestä ja tekee sen ilman osoittelua tai valmiita vastauksia. Romaani suhtautuu avoimesti ja myötäelävästi henkilöidensä kaipuuseen ja tarkastelee herkkävireisesti halun salaperäisiä ja ristiriitaisia ilmenemismuotoja.

Kaj Korkea-aho on suomenruotsalainen kirjailija, kolumnisti ja koomikko, jolta on aikaisemmin ilmestynyt Laura Beckin suomentamat romaanit Katso minuun pienehen (2009), Tummempaa tuolla puolen (2012) ja Paha kirja (2015). Viimeksi mainittu on käännetty myös viidelle muulle kielelle. Punainen huone on ilmestynyt Suomessa myös Förlagetin kustantamana ruotsiksi (Röda rummet).

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto on jaettu vuodesta 1962 lähtien kaunokirjalliselle teokselle, joka on kirjoitettu jollakin Pohjoismaiden kielistä. Palkittava teos voi olla runo-, proosa- ja näytelmäteos, joka on kirjallisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen.

