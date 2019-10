Pohjoismaiden nopeimmin kasvava parturi-kampaamoketju Cutters jatkaa kasvuaan kolmessa Suomen kaupungissa

Cutters avaa seuraavat salonkinsa Suomessa loka-marraskuun 2019 aikana. Avaukset tapahtuvat Helsinkiin avautuvassa kauppakeskus Triplassa, Turun keskustan Hansa kauppakeskuksessa sekä Tampereen Koskikeskuksessa.

Naisille, miehille ja lapsille hiustenleikkuupalveluita tarjoava Pohjoismaiden nopeimmin kasvava parturi-kampaamoketju Cutters avaa seuraavat salonkinsa Suomessa loka-marraskuun 2019 aikana. Avaukset tapahtuvat Helsinkiin avautuvassa kauppakeskus Triplassa, Turun keskustan Hansa kauppakeskuksessa sekä Tampereen Koskikeskuksessa. Avaukset jatkavat Cuttersin vahvaa kasvutavoitetta Suomessa, jonka pohjalta on tarkoitus olla Suomen suurin parturi-kampaamoalan ketju vuoden 2022 loppuun mennessä. Cutters pitää kasvun edellytyksinä palvelun yksinkertaisuutta ja helppoutta asiakkaiden silmissä. Ilman ajanvarausta toimiva konsepti antaa mahdollisuuden tulla hiustenleikkuuseen juuri silloin kun se on tarpeellista. Myös asiakkaille järkevä hinta tehokkaasta ja laadukkaasta hiustenleikkuusta on palvelun ytimessä.

15 minuutin laadukas hiustenleikkaus hintaan 24,99 € ei olisi mahdollista ilman digitalisaation hyödyntämistä päivittäisessä työssä Cuttersin salongeissa. Asiakkaat kirjautuvat jonoon itsepalvelukassan kautta, johon palvelun voi maksaa ainoastaan kortilla tai Mobile Payllä. ”Koemme, että 2020-luvulla digitaalinen maksaminen on arkipäivää ja harva ihminen kantaa enää mukanaan käteistä. Tuhansista asiakastapahtumista on laskettavissa yhden käden sormilla tilanteet, jossa asiakas olisi halunnut maksaa käteisellä”, kommentoi Cutters Finland Oy:n toimitusjohtaja Akipekka Ikonen. Digitalisaation hyödyntäminen useilla osa-alueilla vapauttaa myös pääomia käytettäväksi tärkeille liiketoiminnan osa-alueille. ”Haluamme panostaa varamme kasvuun, henkilökunnan motivoivaan palkkaukseen ja markkinointiin”. Ikonen jatkaa.