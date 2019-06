Pohjoismaiden suosituin lasten puhelin Xplora 3S saatavilla myös Suomessa

Yhtiö etsii kaupunkeja lasten älypuhelinten käyttöä selvittävään tutkimukseen.

Vanhempien mielestä suomalaislapset saavat älypuhelimen aiemmin kuin pitäisi. Tutkimuksen mukaan jo kymmenellä prosentilla 4-5-vuotiaista on älypuhelin, kun taas lähes kolmannes vanhemmista on sitä mieltä, että sopivin ikä lapselle saada älypuhelin on yhdeksän tai enemmän.

Syyksi tähän ristiriitaan vanhemmat mainitsevat ryhmäpaineen sekä sen, että markkinoilla ei ole ollut vaihtoehtoja älypuhelimille. Nyt vaihtoehdottomuus poistuu, kun Xplora tuo Suomen markkinoille Pohjoismaiden suosituimman lasten ensipuhelimen.

Norjassa kehitetty Xplora 3S on ranteessa pidettävä ensipuhelin, jolla voi soittaa, tekstata ja seurata lapsen sijaintia – puhelimessa ei ole internet-yhteyttä tai pelejä. Puhelimen uusimmassa versiossa on lisäksi kamera ja askelmittari.

”Kuuntelimme suomalaisia kuluttajia: tutkimuksen mukaan vanhemmat arvostavat sitä, että heidän lapsensa liikkuvat ja leikkivät ulkona. Siksi toimme puhelimeen askelmittarin ja kameran, jotta lapset voivat myös ottaa muistoja ulkona löytämistään asioista”, Xplora Mobile Oy:n Suomen maajohtaja Timo Vaskio sanoo.

IRO Researchin Xploran toimeksiannosta toteuttaman tutkimuksen mukaan puolet pienten lasten vanhemmista on sitä mieltä, että lapsi ei välttämättä tarvitse älypuhelinta, mikäli hänellä on mahdollisuus soittaa tai tekstata muulla välineellä. Samoin vanhemmat ovat huolissaan verkon vaikutuksista. Suomalaisvanhempien mielestä heidän lapsensa hyötyvät huomattavasti enemmän ulkona leikkimisestä (78 % täysin samaa mieltä väittämän kanssa) kuin verkossa pelaamisesta (2 % täysin samaa mieltä).

”Missiomme on edesauttaa sitä, että lapset saavat olla lapsia mahdollisimman pitkään. Liikkuminen, leikkiminen ja maailman tutkiminen ovat siinä avainasemassa. Se on myös sitä, mitä vanhemmat tutkimuksessa sanovat: että elävän elämän kokemukset ovat heidän lapsilleen hyödyllisempiä kuin verkkomaailmassa saadut kokemukset”, Vaskio kertoo.

Xplora aikoo tutkia lasten puhelinten käyttöä jatkossakin. Parhaillaan yhtiö etsii pieniä ja keskikokoisia kaupunkeja, joissa koko ikäluokalle eli kaikille esikouluikäisille annettaisiin käyttöön Xploran puhelin älypuhelimen sijaan: tutkittavia asioita ovat esimerkiksi muutokset lasten ruutuajan käytössä, liikkumisessa ja yleisessä keskittymiskyvyssä.

Xplora 3S:n hinta on 179 euroa. Laitetta myyvät mm Xplora.fi ja Gigantti. Puhelinta hallinnoidaan vanhempien lataamalla sovelluksella.